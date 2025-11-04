Inundaciones en Hue: Decenas de deslizamientos de tierra y miles de viviendas afectadas

Hue, Vietnam (VNA) – Durante la noche del 3 de noviembre, los niveles de agua en los principales ríos de Hue comenzaron a descender, aunque la situación sigue siendo preocupante en varias zonas afectadas por las inundaciones.

El nivel del río Perfume en Kim Long disminuyó gradualmente, situándose 0,07 metros por debajo del nivel de alerta 3. Por su parte, el río Bo en Phu Oc también bajó, pero todavía se mantiene 0,3 metros por encima del nivel de alerta 3.

Según el Comité Directivo de Defensa Civil de Hue, a las 17:00 horas de ese mismo día, más de 54.600 viviendas seguían inundadas en toda la ciudad, con profundidades que oscilaban entre 0,5 y 1 metro. Las áreas más afectadas incluyen las comunas y barrios de Quang Dien, Phong Dinh, Hoa Chau, Thanh Thuy y Phu Ho, entre otros. Las autoridades locales continúan evaluando los daños.

Hasta el momento, se han registrado 38 deslizamientos de tierra graves en toda la ciudad. Los más significativos se encuentran en la comuna de Khe Tre, con 17 deslizamientos en el paso de Ka Tu, a lo largo de la Ruta Provincial 14B, en caminos intermunicipales y rurales, y a lo largo de arroyos.

En la comuna de Binh Dien se produjeron dos deslizamientos en la Ruta Nacional 49, seis a lo largo de la Carretera Ho Chi Minh y uno en el kilómetro 23+800 de la Ruta Nacional 49, entre los puentes Cham y Tuan.

Por la mañana del mismo día, la central hidroeléctrica Rao Trang 4 informó de una inundación de aproximadamente 10 centímetros en el piso de la planta. La central suspendió temporalmente sus operaciones para realizar reparaciones, abriendo tres válvulas para regular el caudal de agua. Todo el personal fue evacuado de manera segura al edificio de operaciones./.