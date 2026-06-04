Intercambios juveniles refuerzan la comprensión mutua entre Vietnam y China
El embajador vietnamita en China, Pham Thanh Binh, destacó el papel de los jóvenes, la educación y los intercambios culturales como pilares del futuro de las relaciones bilaterales.
El embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh (en el centro), visita la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y participa en un debate temático con profesores y estudiantes. Foto: VNA
El embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, participó en un encuentro celebrado en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU), centrado en los intercambios culturales, turísticos y educativos entre Vietnam y China, así como en el papel de las nuevas generaciones en el fortalecimiento de estos vínculos.
La reunión, efectuada la víspera, congregó a directivos universitarios, profesores y numerosos estudiantes chinos de lengua vietnamita, junto con representantes de prestigiosas instituciones académicas como la Universidad de Pekín y la Universidad de Tsinghua. También asistieron estudiantes vietnamitas que cursan estudios en China y representantes de medios de comunicación de ambos países. El encuentro transcurrió en un ambiente cordial y abierto, propicio para intercambiar opiniones sobre el futuro de las relaciones entre los pueblos vietnamita y chino.
Al presentar los logros recientes de Vietnam, Pham Thanh Binh destacó el dinamismo de la economía nacional y los objetivos estratégicos fijados en el XIV Congreso Nacional del Partido, celebrado en enero de 2026. Entre ellos figura la meta de convertir a Vietnam en un país en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingresos medio-alto para 2030, con la aspiración de alcanzar la condición de nación desarrollada y de altos ingresos en 2045.
Al repasar los 76 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, el embajador subrayó que la amistad construida por generaciones anteriores constituye un patrimonio invaluable. Asimismo, señaló que los vínculos entre ambos Partidos y Estados atraviesan una nueva etapa de desarrollo tras las visitas a Vietnam del secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, en 2025, y del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, a China en abril de 2026.
El embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh (izquierda), se reúne con el rector de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, Jia Wenjian. Foto: VNA