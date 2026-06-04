Intercambios juveniles refuerzan la comprensión mutua entre Vietnam y China

El embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh (en el centro), visita la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y participa en un debate temático con profesores y estudiantes. Foto: VNA

El embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh, participó en un encuentro celebrado en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU), centrado en los intercambios culturales, turísticos y educativos entre Vietnam y China, así como en el papel de las nuevas generaciones en el fortalecimiento de estos vínculos.



La reunión, efectuada la víspera, congregó a directivos universitarios, profesores y numerosos estudiantes chinos de lengua vietnamita, junto con representantes de prestigiosas instituciones académicas como la Universidad de Pekín y la Universidad de Tsinghua. También asistieron estudiantes vietnamitas que cursan estudios en China y representantes de medios de comunicación de ambos países. El encuentro transcurrió en un ambiente cordial y abierto, propicio para intercambiar opiniones sobre el futuro de las relaciones entre los pueblos vietnamita y chino.



Al presentar los logros recientes de Vietnam, Pham Thanh Binh destacó el dinamismo de la economía nacional y los objetivos estratégicos fijados en el XIV Congreso Nacional del Partido, celebrado en enero de 2026. Entre ellos figura la meta de convertir a Vietnam en un país en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingresos medio-alto para 2030, con la aspiración de alcanzar la condición de nación desarrollada y de altos ingresos en 2045.



Al repasar los 76 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, el embajador subrayó que la amistad construida por generaciones anteriores constituye un patrimonio invaluable. Asimismo, señaló que los vínculos entre ambos Partidos y Estados atraviesan una nueva etapa de desarrollo tras las visitas a Vietnam del secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, en 2025, y del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, a China en abril de 2026.

El embajador de Vietnam en China, Pham Thanh Binh (izquierda), se reúne con el rector de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, Jia Wenjian. Foto: VNA

El diplomático también destacó la sólida cooperación existente en los ámbitos de la educación, la formación y la investigación. En este sentido, valoró especialmente la creciente presencia de la enseñanza del idioma vietnamita en China, que actualmente se imparte en cerca de 30 universidades.



En el ámbito cultural, resaltó el auge de los intercambios a través de la música, el cine, las redes sociales y diversas actividades dirigidas a los jóvenes. Expresó además su confianza en que el lanzamiento del “Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027” contribuirá a fortalecer el conocimiento mutuo y los contactos entre ambos pueblos.



Al responder a las preguntas de los estudiantes, Pham Thanh Binh afirmó que el fundamento más sólido de las relaciones bilaterales reside en los vínculos entre ambos pueblos. Destacó que la juventud desempeñará un papel decisivo en el futuro de las relaciones entre Vietnam y China, y alentó a los estudiantes de vietnamita a continuar formándose con dedicación para convertirse en profesionales cualificados y en puentes activos de amistad entre las dos naciones.



Profesores y estudiantes valoraron positivamente los intercambios sostenidos durante el encuentro. Shao Zhushuai, profesor del Centro de Estudios Vietnamitas de la Universidad Estatal de Beirut, señaló que la presentación permitió comprender de manera integral el desarrollo de Vietnam y las perspectivas de cooperación bilateral. Por su parte, el estudiante Chen Yongjia destacó la importancia de las iniciativas y facilidades turísticas que favorecen los desplazamientos entre ambos países y contribuyen a una mayor comprensión mutua.



Durante una reunión con el presidente de la Universidad Estatal de Beirut, Jia Wenjian, el embajador reafirmó la disposición de la Embajada de Vietnam a respaldar los programas de cooperación universitaria y los intercambios académicos entre instituciones de ambos países. Las autoridades universitarias expresaron su interés en impulsar nuevos proyectos conjuntos que ofrezcan a los estudiantes más oportunidades de intercambio, aprendizaje mutuo y acercamiento cultural./.