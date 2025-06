Intercambio popular Vietnam - China: Es necesario ampliarlo

Hanoi (VNA) El fortalecimiento del intercambio popular entre Vietnam y China necesita implementarse de forma sincronizada en todos los niveles, en contribución a la construcción de la confianza, la promoción de la comprensión y el robustecimiento de los vínculos entre ambos pueblos.



Programa de intercambio cultural transfronterizo y el Festival Popular Fronterizo Vietnam-China 2025. (Foto: VNA)

Así lo subrayó Ruan Shi Fang Hua, exjefa adjunta del Instituto de Estudios Chinos de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, durante una entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



Ruan Shi Fang Hua reiteró que el intercambio entre pueblos se ha convertido en una de las seis áreas clave que Vietnam y China se esfuerzan por promover para fortalecer la relación bilateral en la nueva etapa de desarrollo.



Comentó que 2025 fue designado como el Año del Intercambio Humanitario entre Vietnam y China, decisión que ha recibiendo el apoyo de intelectuales, expertos y jóvenes de los dos países.

La amistad entre los pueblos solo puede ser sostenible si se construye sobre la base de un profundo entendimiento, respeto y una correcta percepción mutua; por lo tanto, resulta necesario realizar una labor de propaganda integral, con la coordinación de numerosos Ministerios, ramas y organizaciones de ambas naciones, enfatizó.



Se trata de un proceso de doble vía, no sólo del Gobierno sino también de las personas y de la comunidad de académicos, artistas y empresarios, remarcó.



Además de áreas tradicionales como la cultura, la educación y la salud, es necesario aumentar la base social de las relaciones entre Vietnam y China mediante la cooperación económica, científica, tecnológica y ambiental, señaló.



En particular, la colaboración económica desempeña un papel fundamental, contribuyendo a crear una verdadera conexión entre los pueblos de las dos partes, aseguró.



El acceso por parte de los vietnamitas a productos chinos de alta calidad, no sólo satisface las necesidades de los consumidores sino que también contribuye a mejorar la imagen del país vecino, consideró.

Igualmente, el uso por parte del pueblo chino de productos agrícolas y bienes de alta calidad procedentes de Vietnam ayudará a aumentar la simpatía y promover el entendimiento y la confianza entre los dos pueblos, puntualizó.



Ruan Shi Fang Hua, exjefa adjunta del Instituto de Estudios Chinos de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam. (Foto: de entrevistado)



Agregó que si las empresas chinas invierten en Vietnam de manera efectiva y sostenible (creando empleos, protegiendo el medio ambiente y demostrando responsabilidad social), la imagen de China a los ojos del pueblo anfitrión mejorará cada vez más.



Por lo cual, las actividades de inversión no sólo aportan valor económico sino que también tienen un profundo significado social al robustecer las relaciones de amistad, detalló.



Al compartir las iniciativas para hacer el intercambio entre los pueblos de Vietnam y China más sustanciales y conectados, sugirió promover la explotación de áreas de cooperación más específicas.



La agricultura es un ejemplo típico en la integración. Vietnam exporta actualmente muchos productos agrícolas clave a China. Por lo tanto, es perfectamente posible organizar actividades de intercambio entre agricultores de ambos países, con vistas a compartir técnicas de cultivo, conservación, procesamiento o modelos de producción específicos.

Se trata de actividades de valor práctico que contribuyen a fortalecer las conexiones comunitarias, profundizando así la base social de las relaciones bilaterales, explicó.



En el sector turístico, crear condiciones más favorables para que los ciudadanos vietnamitas viajen a China también es una dirección práctica, razonó.



Actualmente, China ha eximido el requisito de visado a ciudadanos de 47 países. Sobre esa base, Vietnam puede proponer proactivamente que China considere la exención o reducción de las tasas de visado para sus ciudadanos, con el fin de promover el intercambio, el estudio, la cooperación y el entendimiento mutuo.



Por otro lado, hizo hincapié en la importancia de promover el papel de personas influyentes y prestigiosas en los medios de comunicación, redes sociales o programas de televisión, lo que puede generar un fuerte efecto spillover en la sociedad, especialmente entre los jóvenes.



Sin embargo, las actividades de propaganda también deben expandirse a otros como agricultores, trabajadores y obreros, entre otros. A través de formas de comunicación de fácil acceso, es necesario ayudarlos a comprender mejor a China, así como el contenido de la cooperación entre los dos países.



El Diario del Pueblo de China ha afirmado que la raíz de las relaciones entre ambas naciones se encuentra en el pueblo; los estrechos intercambios entre los dos pueblos son una corriente importante en la amistad bilateral, contribuyendo a la construcción de una Comunidad de Destino compartido China-Vietnam de importancia estratégica.



El Año del Intercambio Humanitario 2025 es una oportunidad importante para que promuevan la propaganda y la educación sobre la amistad tradicional, consolidando así la base social de los nexos Vietnam-China en el nuevo período./.