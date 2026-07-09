Vientiane (VNA) - El III Intercambio de amistad de defensa fronteriza Vietnam-Laos a nivel de ministros de Defensa se inauguró oficialmente hoy en la zona de los puestos de control internacional de Nam On (provincia laosiana de Bolikhamxay) y Thanh Thuy (provincia vietnamita de Nghe An), con una agenda enfocada en la seguridad territorial y el desarrollo comunitario.

Intercambio de Amistad de Defensa Fronteriza Vietnam-Laos prioriza el bienestar social en las zonas limítrofes (Foto: VNA)





Esta primera jornada de actividades se desarrolló íntegramente en territorio laosiano bajo la copresidencia del miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y su homólogo laosiano, general Khamliang Outhakaysone.



Al evento asistieron altos funcionarios de las carteras de Defensa y Relaciones Exteriores, representantes de los consejos populares provinciales, misiones diplomáticas e instituciones de las fuerzas armadas de ambas naciones.

En las inmediaciones del hito fronterizo 460, los dos ministros encabezaron la ceremonia protocolar de saludo y repintado de la demarcación, plantaron árboles conmemorativos y presidieron la colocación de la primera piedra de la futura estación de coordinación de la guardia fronteriza bilateral.



Más allá de los componentes puramente militares, esta edición del intercambio resalta un nuevo enfoque en la diplomacia de defensa al situar el bienestar de los residentes fronterizos en el centro de la agenda estratégica.



En el ámbito educativo, las delegaciones oficiales visitaron la escuela primaria de Thongnamoun, en la aldea de Sobteup, donde hicieron entrega de equipamiento pedagógico y becas de estudio para incentivar el rendimiento escolar y mejorar las condiciones de enseñanza en estas comunidades apartadas.



Asimismo, los ministros de Defensa de Vietnam y Laos recorrieron el centro de salud de la referida localidad para donar instrumental médico e insumos sanitarios de primera necesidad.



De forma paralela, brigadas médicas de ambos ejércitos desplegaron una campaña conjunta de consultas generales, orientación de salud y distribución gratuita de medicamentos para la población local, complementada con la donación de ganado vacuno de cría a familias de bajos recursos para impulsar la economía familiar y la mitigación de la pobreza.



Fuentes oficiales destacaron que este acontecimiento político y militar de carácter histórico refleja la vitalidad de la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre los dos Partidos, Estados, Ejércitos y pueblos.



Los analistas coinciden en que las fuerzas armadas ya no solo fungen como guardianes de la soberanía y el orden interno, sino como actores clave en el desarrollo socioeconómico y el tejido social de la frontera común.



Las actividades programadas en el marco de este encuentro bilateral continuarán desarrollándose mañana, el 10 de julio, en territorio vietnamita./.