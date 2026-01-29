Intercambio cultural fortalece amistad entre Ciudad Ho Chi Minh y Liverpool

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Un evento de intercambio cultural que conecta a Ciudad Ho Chi Minh y Liverpool (Reino Unido), fue inaugurado en la noche del 28 de enero en esta urbe vietnamita por el Comité Popular municipal y el Ayuntamiento de Liverpool.



Espectáculos vietnamitas en el evento (Fuente: VNA)

Al intervenir en el evento, el vicepresidente permanente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Nguyen Loc Ha, describió el intercambio cultural como una actividad práctica y significativa para implementar el Memorando de Entendimiento sobre amistad y cooperación entre ambas ciudades, firmado en octubre del año pasado.

Afirmó que el Reino Unido sigue siendo uno de los principales socios de Ciudad Ho Chi Minh en numerosos ámbitos, como comercio, inversión, educación y formación, salud, finanzas, cultura e infraestructura de transporte.



Destacó que 2025 marcó un hito al convertirse Ciudad Ho Chi Minh en la primera urbe vietnamita en establecer una relación de hermanamiento con una ciudad del Reino Unido.



Señaló que Ciudad Ho Chi Minh y Liverpool comparten notables similitudes como centros urbanos creativos y centrados en las personas, donde conviven la tradición y la modernidad, y donde el patrimonio histórico va de la mano con las aspiraciones de desarrollo futuro.



Asimismo, afirmó que la firma del Memorando refleja la confianza política, el consenso y la determinación de construir un modelo de cooperación a nivel local entre Vietnam y el Reino Unido.



El dirigente expresó su deseo de implementar el Memorando mediante proyectos concretos, no solo en salud, educación y ciencia y tecnología, sino también en puertos, industria, cultura, deportes y crecimiento verde, que son fortalezas de Liverpool.



Harry Doyle, concejal de la ciudad de Liverpool y miembro del gabinete responsable de Salud, Bienestar y Cultura, subrayó que la relación entre ambas metrópolis está concebida como una asociación a largo plazo y en igualdad de condiciones, más que como un conjunto de proyectos aislados. Destacó el papel de la cultura en el fortalecimiento del bienestar comunitario, la promoción del crecimiento económico inclusivo y la inspiración de las generaciones jóvenes.



Impresionado por la dinámica vida cultural de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que Liverpool espera compartir experiencias y, al mismo tiempo, aprender de su socio vietnamita.



La cónsul general del Reino Unido en Ciudad Ho Chi Minh, Alexandra Smith, señaló que esta asociación marca la primera vez que una localidad británica establece una relación tan estrecha con una urbe vietnamita, lo que refleja un paso audaz y pionero, en consonancia con las más altas aspiraciones de la Asociación Estratégica Integral Reino Unido–Vietnam.



El programa de dos días incluye actuaciones culturales conjuntas de artistas de ambos países, experiencias de realidad virtual sobre Liverpool, actividades temáticas de fútbol inspiradas en el estadio Anfield y una exposición digital que presenta a ambas ciudades./.