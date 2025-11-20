Intensifican lucha contra la pesca ilegal en el centro de Vietnam

Da Nang, Vietnam (VNA) - Durante los últimos meses del año, cuando los pescadores del centro de Vietnam gestionan la temporada alta de captura, los barcos del Equipo de Inspección Pesquera N.º 3 (de la ciudad de Da Nang) continúan patrullando día y noche, controlando y previniendo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Entregan banderas nacionales a pescadores. Foto: VNA

Esta unidad constituye la fuerza principal en la campaña de alta intensidad contra la pesca IUU, según el Despacho Oficial No. 198/CD-TTg y la Decisión No. 2310/QD-TTg del Primer Ministro.

Los barcos KN363 y KN365 patrullan desde la frontera marítima nacional hasta al este de la isla Cu Lao Xanh (Gia Lai, 100 millas náuticas) y al este del cabo Ba Kiem (Lam Dong, 150 millas náuticas), aplicando estrategias de vigilancia adaptadas a las características de cada caladero para garantizar la eficacia de la supervisión.

El capitán Bui Duy Minh, comandante del KN365, señaló que el equipo pone especial énfasis en la difusión de la ley en alta mar. El personal aborda directamente los barcos pesqueros, distribuye folletos y utiliza altavoces para informar a los pescadores sobre los límites marítimos, la obligación de mantener los sistemas de seguimiento, llevar registros de pesca y evitar prácticas prohibidas.

Desde finales de octubre de 2025, el equipo ha inspeccionado 113 barcos y ha impuesto sanciones administrativas por cerca de 287 millones de dongs (10,9 mil USD) a quienes violaron las normas, incluyendo la desactivación de sistemas de seguimiento, la pesca fuera de las zonas autorizadas o la falta de registro de la actividad. Las sanciones se aplican con rigor pero también con un enfoque educativo, recordando a los pescadores que cumplir la ley protege la reputación de la pesca vietnamita.

Además de la vigilancia, el Equipo de Inspección Pesquera Nº 3 ha brindado apoyo a los pescadores: ha distribuido 831 folletos informativos y entregado 188 banderas nacionales, fortaleciendo la confianza de los pescadores para salir a alta mar de manera segura.

El pescador Nguyen Duc Trung comentó: “La presencia de las autoridades nos ayuda a pescar de forma segura y a cumplir las regulaciones, protegiendo los recursos marinos y evitando conflictos internacionales.”

El capitán Bui Duy Minh destacó que el equipo continuará con patrullas estrictas, innovando en las formas de difusión legal y coordinando estrechamente con las autoridades locales para prevenir completamente la pesca IUU, proteger los recursos pesqueros y garantizar un desarrollo sostenible de la industria.

La imagen de la bandera roja con estrella amarilla ondeando en los barcos inspira orgullo y responsabilidad en los pescadores, recordándoles cumplir la ley y proteger la soberanía marítima del país./.