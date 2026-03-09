Intelectuales vietnamitas fortalecen cooperación de IA entre Europa y Vietnam

Bruselas (VNA) - Más de 100 científicos, especialistas y empresas vietnamitas en Bélgica y otros países europeos participaron en la Conferencia de cooperación de ciencia y tecnología entre Vietnam y Europa sobre la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en sectores de desarrollo clave.

En una sesión de debate del evento (Fuente: VNA)

La conferencia se llevó a cabo la víspera, en el contexto de que la IA se está convirtiendo en un impulso clave que da forma a la economía global y que se abre nueva oportunidad de cooperación de ciencia y tecnología entre Vietnam y Europa.

En su discurso de inauguración, el embajador de Vietnam en Bélgica, Nguyen Van Thao, expresó su alegría ante el desarrollo positivo entre Vietnam y la Unión Europea, así como entre Vietnam y Bélgica, especialmente en sectores como el comercio, la inversión, la respuesta al cambio climático y el desarrollo verde.



En el marco de la Asociación Estratégica Integral Vietnam–UE, firmada en enero de 2026, la ciencia, la tecnología y la innovación han sido identificadas como motores clave de cooperación en la próxima etapa.



El seminario incluyó cuatro sesiones de debate con cerca de 20 ponentes de Vietnam y Europa, centradas en las aplicaciones de la IA en ámbitos como la transformación digital, la economía, la energía, la medicina nuclear y la biotecnología.



Phung Quoc Tri, director de la Asociación de Intelectuales Vietnamitas en Bélgica y Luxemburgo (ViLaB), enfatizó que la conferencia tiene como objetivo fortalecer la conexión entre científicos, empresas y organizaciones de investigación de Vietnam y la Unión Europea, así como impulsar la cooperación en innovación y transformación digital.



Por su parte, Nguyen Thanh Vinh, director de la Asociación de Empresas Vietnamitas en Bélgica - los Países Bajos y Luxemburgo (VBAB), afirmó que se trata del primer seminario de gran escala sobre inteligencia artificial en Europa organizado por asociaciones de la comunidad vietnamita.



Según explicó, muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, desean aplicar la IA pero aún carecen de una orientación clara; por ello, la conexión con expertos y científicos puede ayudarlas a encontrar soluciones adecuadas.



Según el doctor Nguyen Duy Cu, vicepresidente de ViLaB, Estados Unidos y China lideran actualmente la competencia en el desarrollo de la IA, mientras que Europa también busca activamente nuevas vías de cooperación para fortalecer su ecosistema tecnológico y de investigación. En este contexto, señaló que Europa cuenta con una sólida base en tecnología, educación e investigación científica, mientras que Vietnam dispone de una fuerza laboral joven y dinámica, y con la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias tecnológicas. La conexión eficaz de estos dos recursos creará una complementariedad significativa para el desarrollo científico y tecnológico./.