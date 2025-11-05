Intelectuales vietnamitas en Rusia confían en la visión y determinación estratégica del Partido

Moscú (VNA)- El borrador de documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam demuestra la visión y la determinación estratégica de la organización política, evaluaron algunos intelectuales connacionales en Rusia en un intercambio con la Agencia Vietnamita de Noticias.

Nguyen Quoc Hung (segundo desde la izquierda) en una actividad de la Unión de Organizaciones Vietnamitas en Rusia en enero de 2025. (Foto: VNA)



Nguyen Quoc Hung, vicepresidente de la Unión de Organizaciones Vietnamitas en Rusia, expresó su completo acuerdo con el proyecto de documentos del XIV Congreso Nacional, señalando que esto refleja un trabajo minucioso, una estructura lógica y coherente, y manifiesta las perspectivas, lineamientos y visiones de los líderes del Partido y el Estado en todos los sectores.



Subrayó que los documentos han evaluado correctamente el contexto, identificando los cambios actuales en el mundo, junto con las oportunidades y desafíos que conllevan, lo que refleja las decisiones revolucionarias que se están tomando en el país en correspondencia a la situación nacional e internacional.



El funcionario valoró el hecho de que, por primera vez, las relaciones exteriores se coloquen al mismo nivel que la seguridad y la defensa, convirtiéndose en una tarea fundamental y constante. Se define que la diplomacia no solo impulsará la economía, sino que también se elevará al nivel del conocimiento, la cultura y la civilización de la nueva era. Los proyectos prestan especial atención a la diplomacia en ciencia y tecnología, economía digital y transformación digital.



Opinó que los documentos deben reflejar un pensamiento innovador, el desarrollo sostenible, la garantía de la equidad social, clarificar el papel de la ciencia, la tecnología y la transformación digital en el nuevo modelo de crecimiento, y manifestar claramente el interés del Partido y el Estado por los trabajadores, especialmente por los más pobres.



Por su parte, Pham Thanh Xuan, miembro del Presídium de la Unión de Organizaciones Vietnamitas en Rusia, destacó que los documentos del XIV Congreso Nacional son concisos, sustanciales y se centran en la vida de la gente y en contenidos prácticos.



Se mostró especialmente interesada en el contenido de la integración, dado que concierne directamente a la comunidad de más de 6 millones de vietnamitas residentes en más de 130 países y territorios, que constituye una parte inseparable de la nación. Informó que en la comunidad de la diáspora en Rusia ha surgido una generación joven con educación formal y bien capacitada, con alta capacidad de integración y un gran deseo de contribuir a la construcción de la Patria.



La funcionaria manifestó su deseo de que los documentos incluyan contenido que promueva la participación de las mujeres vietnamitas en el extranjero en la vida política, social y cultural del país.



Ambos intelectuales indicaron que el proceso de consulta de opiniones se ha llevado a cabo de manera amplia y profunda, reflejando la postura coherente del Partido de colocar al pueblo en el centro.



Por tal motivo, enfatizaron que todo el pueblo, incluidos los vietnamitas residentes en Rusia, desea acompañar al Partido en la senda de la construcción del país, haciendo realidad los nobles objetivos que el Presidente Ho Chi Minh siempre anheló, para que Vietnam pueda entrar firmemente en una nueva era de prosperidad nacional./.