Intelectuales vietnamitas en Alemania aportan ideas sobre crecimiento verde y educación

Berlín (VNA) – La Embajada de Vietnam en Alemania celebró un seminario para recoger opiniones de intelectuales y empresarios vietnamitas residentes en ese país sobre los borradores de los documentos que se presentarán en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

En el seminario (Fuente: VNA)

Durante la apertura, el embajador Nguyen Dac Thanh destacó que el Partido y el Estado valoran profundamente las contribuciones de los vietnamitas en el extranjero, especialmente de los intelectuales, expertos y empresarios con amplios conocimientos, experiencia internacional y un fuerte sentido de patriotismo, considerándolos un recurso esencial para el desarrollo sostenible e integración del país.



Los participantes elogiaron la calidad de los borradores, que resumen de forma concisa los puntos más relevantes en un informe político de 50 páginas con 18 novedades destacadas.



Nguyen Thai Chinh, experto en Ciencias de la Tierra y Geodesia Satelital, y miembro de la Red de Innovación Vietnamita-Alemana (VGI), afirmó que los documentos reflejan la sabiduría colectiva del Partido y del pueblo.



Valoró especialmente la coherencia con que se estructuran los contenidos, desde la evaluación de 40 años de renovación hasta las estrategias de desarrollo para el nuevo período.



Añadió que cada frase del documento puede considerarse un verdadero «manifiesto», un lema de acción para todo el Partido y el pueblo.



El profesor Nguyen Xuan Thinh, de la Universidad Técnica de Dortmund, presidente interino de la Unión de Asociaciones Vietnamitas en Alemania y titular de la VGI, elogió la apertura del Partido al publicar los borradores con anticipación para recibir aportes de los intelectuales en el extranjero. Según dijo, esto demuestra transparencia, democracia y aprecio por las contribuciones de la comunidad vietnamita, además de fortalecer la viabilidad de las políticas de desarrollo.



Subrayó que, para lograr el objetivo de neutralidad de carbono en 2050, el programa de acción debería priorizar aún más las energías verdes y renovables como pilares del desarrollo nacional, promoviendo la tecnología del hidrógeno y la arquitectura sostenible.



También propuso una inversión estratégica en infraestructura en el delta del Mekong para impulsar el crecimiento verde, vinculando el desarrollo del transporte, la logística y la energía con los objetivos de reducción de emisiones.



Los jóvenes intelectuales que trabajan en universidades y organizaciones alemanas centraron sus intervenciones en la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. Nguyen Thai Chinh sugirió enfocar la inversión en profesiones e instituciones educativas específicas en lugar de distribuirla de manera generalizada.



Por su parte, Nguyen Bang Tu, vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes Vietnamitas en Alemania, aportó ideas sobre cómo aprovechar mejor el talento y el conocimiento de los vietnamitas en el extranjero.



Destacó la importancia de crear un portal nacional de información sobre recursos humanos que conecte a los jóvenes talentos vietnamitas en el exterior con oportunidades laborales en el país, y recomendó que el Gobierno establezca una escala nacional de competencias digitales y modernice los métodos de evaluación educativa.



Nguyen Viet Tuan, del Grupo Tentamus, propuso que Vietnam adopte el modelo alemán de gestión de proyectos para optimizar la inversión en ciencia y tecnología.



A su vez, Nguyen Son Thu, presidente de la Asociación Puente Vietnam-Alemania, recalcó la necesidad de fijar metas más claras en las relaciones económicas exteriores con Alemania y la Unión Europea.



En el ámbito cultural, el profesor Nguyen Hong Thai, de la Universidad de Stettin, expresó su firme respaldo al fortalecimiento de una cultura vietnamita moderna, rica en identidad nacional y sustentada en valores fundamentales de la familia y la nación.



Al concluir el seminario, el embajador Nguyen Dac Thanh afirmó que las valiosas y estratégicas aportaciones de los intelectuales y empresarios vietnamitas residentes en el extranjero contribuirán a definir las orientaciones de desarrollo del Partido y a consolidar la posición de Vietnam en el escenario internacional./.