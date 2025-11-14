Intelectuales vietnamitas aportan opiniones para la planificación estratégica del país

Hanoi (VNA) - La Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi (UNVH) organizó una conferencia para recoger opiniones sobre los borradores de documentos que serán presentados al XIV Congreso Nacional del Partido, manifestando la responsabilidad y el compromiso de la comunidad intelectual en la definición de la visión, los objetivos y las decisiones estratégicas para el desarrollo nacional en la nueva etapa.

En la cita (Fuente: VNA)

Al inaugurar el evento efectuado en la víspera, el director de la UNVH, Hoang Minh Son, subrayó que el XIV Congreso Nacional reviste un significado estratégico, no solo al hacer balance de 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación) y 35 años de implementación de la Plataforma política, sino también al establecer la visión de desarrollo hasta 2045, con el objetivo de convertir a Vietnam en un país desarrollado y de altos ingresos.

En este contexto, los borradores de documentos enfatizan el papel crucial de la educación y formación, la ciencia y tecnología, la innovación y el desarrollo humano como motores esenciales para el crecimiento sostenible.

Según Minh Son, el Informe Político define la educación y la formación como un avance estratégico, base para elevar el nivel educativo, formar recursos humanos y nutrir talentos; exige continuar renovando de manera integral el sistema educativo, construir un sistema abierto, moderno e integrado, vinculado estrechamente con el mercado laboral y las demandas de desarrollo del país.

La UNVH asumirá el papel pionero en estas orientaciones mediante el desarrollo de un modelo avanzado de universidad de investigación, un ecosistema de innovación, centros de excelencia y la intensificación de la transformación digital en la gestión y la formación, puntualizó.

Con sus fortalezas en ciencias básicas, ciencias sociales y humanidades, así como en áreas interdisciplinarias, la institución también puede contribuir al desarrollo teórico, la construcción de valores culturales y la perfección institucional en el nuevo contexto, destacó.

Durante la conferencia, los expertos debatieron sobre temas clave de los borradores, incluidos los nuevos motores de crecimiento, la educación, la ciencia, el desarrollo de recursos humanos de alta calidad y el papel de la cultura y del ser humano en el desarrollo sostenible.

El profesor Tran Quoc Binh enfatizó que los documentos reflejan una visión estratégica al considerar la formación de recursos humanos de alta calidad según estándares internacionales como un factor decisivo.

Recalcó la necesidad de perfeccionar los mecanismos y políticas para la formación, utilización y reconocimiento de especialistas, creando un entorno propicio para la creatividad científica.

Por su parte, el profesor Chu Duc Trinh afirmó que Vietnam solo podrá avanzar con rapidez si basa su desarrollo en la ciencia y tecnología; además el país necesita integrarse más profundamente en las cadenas de valor globales y construir un ecosistema industrial moderno.

Señaló que el Estado debe crear un entorno favorable para las empresas, mientras que las universidades deben formar recursos humanos capaces de asumir posiciones de alta exigencia.

Un grupo de investigación de la UNVH recomendó que el Partido y el Estado consideren adoptar un modelo de Estado desarrollador, en el que la transformación digital exitosa y la formación de una nueva generación de cuadros con capacidad de innovación constituyan los factores decisivos para una gobernanza nacional moderna y eficiente./.