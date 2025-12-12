Instituto de Políticas Australia-Vietnam sirve de puente para relaciones bilaterales

Camberra (VNA)- El embajador vietnamita en Camberra, Pham Hung Tam, asistió y participó como ponente en la Conferencia del Consejo Asesor del Instituto de Políticas Australia-Vietnam (AVPI).

El embajador vietnamita en Camberra, Pham Hung Tam. (Foto: VNA)



La reunión se celebró en línea con la participación plena del Consejo Asesor del AVPI, incluyendo representantes de la Embajada de Australia en Vietnam, la Universidad RMIT (institución matriz del AVPI), la promotora empresarial Louise Adams (designada por el Gobierno australiano para promover la inversión y el comercio bilateral) y Asia Society Australia, una organización asesora líder a nivel mundial.



En su discurso, Hung Tam felicitó al AVPI por un año exitoso, destacando la apertura de su oficina en Hanoi, durante la visita del gobernador general de Australia, Sam Mostyn, en el mes de septiembre.



El embajador señaló que la conferencia se celebra en un momento clave para las relaciones entre Vietnam y Australia, ya que ambos países acaban de completar el primer año del Plan de Acción para la Implementación de la Asociación Estratégica Integral (2024-2027) con resultados impresionantes: el 98% de las 180 líneas de acción se completaron o se cumplieron según lo previsto, lo que allana el camino para iniciativas más ambiciosas.



Hung Tam propuso actividades prioritarias para el próximo año, entre ellas el fortalecimiento de las visitas bilaterales de alto nivel y de otro tipo, la organización de eventos de promoción del comercio y la inversión, la celebración del primer diálogo ministerial sobre energía y recursos, y la promoción del turismo mediante programas de intercambio cultural, incluyendo una gira por Australia prevista para febrero de 2026 del Conjunto Musical de la Corte Real de Hue.



Establecido en 2022, el AVPI sirve como foro para el intercambio de ideas sobre Vietnam entre empresas, organismos gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, universidades y académicos australianos. El instituto actúa como plataforma para el diálogo político, centrándose en la investigación y el análisis de las relaciones estratégicas y los vínculos económicos bilaterales.



En marzo de 2024, se formó el Consejo Asesor del AVPI para brindar orientación estratégica a las actividades del instituto y promover el comercio y los intercambios entre Australia y Vietnam. El consejo está compuesto por representantes del sector económico, el mundo académico y organismos gubernamentales australianos./.