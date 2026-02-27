Instan a provincia de Ninh Binh a concentrar recursos para garantizar el éxito de las elecciones legislativas

Panorama de la jornada de trabajo. Foto: Thuy Dung - VNA

El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Khac Dinh, exhortó hoy a la provincia de Ninh Binh a concentrar al máximo sus recursos y reforzar la dirección en la recta final de los preparativos para las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles del mandato 2026-2031.

Durante una sesión de trabajo con el Comité Electoral provincial, el dirigente destacó que, hasta el momento, cerca de dos tercios de las tareas previstas se han cumplido conforme al cronograma e incluso antes de lo establecido, lo que refleja una preparación “rápida, integral y ajustada a la ley”.

Según el informe presentado por las autoridades locales, la provincia ha garantizado plenamente las condiciones organizativas para celebrar unos comicios democráticos, transparentes, seguros y austeros.

Se constituyó un Comité Electoral provincial de 37 miembros y 129 comités a nivel comunal con 2.128 integrantes. En total, se habilitaron 2.536 centros de votación -18 de ellos independientes- y el mismo número de mesas electorales.

Asimismo, se establecieron ocho circunscripciones para la elección de diputados a la Asamblea Nacional, 22 para el Consejo Popular provincial y 833 para los Consejos Populares comunales. Con una población superior a 4,3 millones de habitantes, la provincia cuenta con más de 3,15 millones de electores. La delimitación de las circunscripciones y la publicación de las listas de votantes se realizaron conforme a la Ley Electoral, y el 100% de las comunas y barrios completó la exhibición pública de dichas listas.

En la reunión se abordaron asuntos clave como la capacitación especializada sobre el software de gestión electoral, la asignación presupuestaria, el impulso de la transformación digital en las bases, la elaboración de planes ante un eventual aumento de votantes por el flujo turístico y el fortalecimiento de la labor de divulgación.

Khac Dinh subrayó que el tiempo restante es decisivo para el éxito del proceso y pidió a la provincia mantener una dirección estricta en cada etapa, movilizar a funcionarios con experiencia, reforzar la formación técnica, preparar escenarios ante posibles contingencias y garantizar la sincronización entre software, equipamiento y recursos humanos.

También instó a preservar la seguridad política y el orden social, anticipar y resolver oportunamente cualquier incidencia y redoblar la comunicación para movilizar a los votantes.

Expresó su confianza en que Ninh Binh organizará con éxito los comicios y elegirá a representantes idóneos que encarnen la voluntad y las aspiraciones del pueblo.

Ese mismo día, la delegación realizó inspecciones en varios centros de votación de la provincia./.