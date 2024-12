Instan a ciudad de Hai Phong perfeccionar modelo de gobierno urbano

Hai Phong, Vietnam (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, participó hoy en una conferencia para anunciar las resoluciones sobre la organización del gobierno urbano de la ciudad portuaria de Hai Phong y la restructuración de las unidades administrativas a nivel de distrito y comuna de esta localidad norteña en el período 2023-2025.

En la cita, el dirigente enfatizó que la implementación de esas iniciativas muestran la perseverancia y una estrecha coordinación entre todos los niveles, sectores y pobladores.

Hai Phong necesita descentralizar el gobierno municipal en áreas como la gestión urbana, la planificación, la inversión y las finanzas, garantizando la autonomía y la autorresponsabilidad; elaborar políticas y estrategias para el desarrollo socioeconómico en consonancia con la escala y las características de las unidades administrativas después de la reorganización; centrar los recursos en desarrollar y mejorar la infraestructura técnica y social, atraer inversores y mejorar la calidad de vida de los pobladores, en proyección a convertirse en una ciudad inteligente y moderna, dijo.

Sugirió que la urbe fortalezca la supervisión para detectar y abordar oportunamente las dificultades y obstáculos durante el proceso de implementación, prestando especial atención a la disposición, gestión y uso de las sedes y bienes públicos de las agencias y unidades de acuerdo con las regulaciones, a fin de garantizar el ahorro y la eficiencia, a medida que se prevengan y combatan resueltamente la corrupción, el despilfarro y las manifestaciones negativas.

Para merecerse su papel no sólo como un polo de crecimiento sino también como un motor de desarrollo de la región y de todo el país, así como convertirse en una ciudad moderna y líder, que finalice pronto la industrialización y la modernización y tenga una posición a nivel nacional, regional e internacional, subrayó que Hai Phong debe adoptar una política y un mecanismo específico para satisfacer las necesidades de desarrollo, en aras de entrar en una nueva era, la de ascenso de la nación.

La Resolución No. 169/2024/QH15 de la AN sobre la organización del gobierno urbano de la ciudad portuaria de Hai Phong y la Resolución No. 1232/NQ-UBTVQH15 del Comité Permanente del Parlamento sobre la restructuración de las unidades administrativas a nivel de distrito y comuna de la localidad en el período 2023-2025 entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025.

Por tal motivo, esta ciudad reorganizará las unidades administrativas para establecer la ciudad de Thuy Nguyen y el distrito de An Duong bajo el gobierno municipal, y reducirá 50 unidades administrativas a nivel comunal (equivalente al 23% del total, la segunda mayor disminución en el país)./.