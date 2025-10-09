Inspeccionan preparativos para la mayor feria de la historia en Hanoi

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Bui Thanh Son inspeccionó el 8 de octubre los preparativos para la Feria de Otoño 2025, que se celebrará en el Centro de Exposiciones de Vietnam en Hanoi del 20 de octubre al 5 de noviembre.

Centro de Exposiciones de Vietnam, en Hanoi (Foto: VNA)

La feria será el evento más grande de su tipo en Vietnam, con alrededor de 3.000 puestos en un recinto de 100.000 metros cuadrados. Participarán representantes de las 34 provincias y ciudades, junto con ministerios, agencias centrales, corporaciones estatales, empresas privadas y compañías extranjeras.

Concebida como un evento clave de promoción comercial, busca estimular la demanda de los consumidores, impulsar la producción y los negocios, ampliar los canales de importación y exportación y atraer una sólida participación de las empresas y el público. Desempeña un papel esencial para alcanzar el objetivo de crecimiento económico de Vietnam de más del 8% para 2025.

Según Nguyen Sinh Nhat Tan, viceministro de Industria y Comercio, esta cartera, encargada de la organización del evento, ha recibido estimaciones preliminares de financiación de varios organismos centrales y de 33 provincias y ciudades.

Hasta la fecha, 33 de las 34 localidades y 13 importantes empresas estatales confirmaron su participación y reservaron espacio para sus stands. La construcción de los stands comenzará una semana antes del evento.

Ho An Phong, viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, presentó los planos del espacio de exposición del Ministerio y los preparativos para las ceremonias de inauguración y clausura. Vingroup también informó sobre el diseño general, la imagen de marca y el logotipo oficial de la feria.

El viceprimer ministro Bui Thanh Son elogió la proactividad del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, Vingroup y otros organismos pertinentes para cumplir con sus responsabilidades y el cronograma del evento

Ante las recientes inundaciones en la provincia de Thai Nguyen, el subjefe de Gobierno instó a los Ministerios y organismos a ayudar a la localidad a garantizar su participación.

Encargó al Ministerio de Industria y Comercio que se coordinara con el de Ciencia y Tecnología y las principales asociaciones de tecnología, innovación y transformación digital para invitar a empresas ejemplares en estos sectores. Los participantes deben cumplir con los criterios de excelencia, calidad y viabilidad comercial.

Los planos de diseño de los pabellones estándar deben estar terminados antes del 13 de octubre y los de los stands especiales antes del 17 de octubre. Todos los planos deben presentarse al miembro permanente del Comité Directivo de la Feria de Otoño de 2025, dijo Thanh Son.

Solicitó a las autoridades de Hanoi que informen sobre los planes de la ciudad para la exposición y designen un coordinador principal para gestionar el tráfico, la seguridad alimentaria, la protección y la atención sanitaria durante todo el evento para garantizar la seguridad pública.

Enfatizó que la feria debe ir más allá de la simple exhibición de productos y fomentar una interacción genuina con los consumidores, añadiendo que dicha interacción realzará su dinamismo y atractivo. Sugirió actividades interactivas, como exhibir la producción de café de civeta o demostrar métodos tradicionales de preparación, para que los visitantes internacionales puedan experimentar las especialidades vietnamitas. También se podrían incorporar recreaciones históricas, como la atmósfera de la Declaración de Independencia de 1945 o escenas de la campaña de Dien Bien Phu.

En cuanto a los medios de comunicación, el viceprimer ministro convocó una conferencia de prensa para presentar la feria el 12 o 13 de octubre. Instó a todos los ministerios, agencias, provincias y empresas relevantes a informar activamente a los medios de comunicación sobre sus puestos y contribuciones./.