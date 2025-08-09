Inspeccionan preparativos para la amnistía con motivo del Día Nacional de Vietnam

Hanoi (VNA) - El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang, miembro del Consejo Asesor de Amnistía 2025 (segunda ronda), encabezó una delegación intersectorial para inspeccionar los preparativos de la amnistía en la prisión de Thanh Xuan, en Hanoi.



Panorama de la reunión (Foto: vietnam.vn)

Durante la inspección, el funcionario reafirmó que la amnistía es una política humanitaria del Partido y el Estado, que refleja la tradición vietnamita de compasión y que ha recibido gran atención y elogios tanto a nivel nacional como internacional. Destacó que la segunda fase de la amnistía 2025 reviste especial importancia, ya que coincide con el 80.º aniversario del Día Nacional (2 de septiembre de 1945-2025).

El vicecanciller señaló que el carácter humanitario de la amnistía no solo se refleja en la liberación anticipada de los reclusos con buen comportamiento, sino también en el exhaustivo y transparente proceso de preparación, en el que centros de detención como la prisión de Thanh Xuan desempeñan un papel crucial.

Elogió a la cárcel por su enfoque proactivo y sus diligentes esfuerzos para llevar a cabo el proceso de amnistía en estricta conformidad con la normativa, garantizando así los legítimos derechos de los reclusos. Enalteció a la dirección y al personal por apoyar la rehabilitación de los reclusos y su preparación para la reintegración a la comunidad, contribuyendo así a los objetivos humanitarios de la política.

También reconoció el papel activo del centro penitenciario en la cooperación internacional, al albergar la 41.ª Conferencia de Funcionarios de Gestión Penitenciaria de Asia-Pacífico (APCCA 41) en 2023, que promovió los logros de Vietnam en la promoción y protección de los derechos humanos.

Instó a los administradores y al personal del establecimiento a mantener una estrecha coordinación con la Oficina Permanente del Consejo Asesor de Amnistía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, los ministerios pertinentes y, en especial, las autoridades locales, para garantizar la aplicación efectiva de la amnistía./.