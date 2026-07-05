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Inspeccionan preparativos para iniciar la búsqueda y recuperación de restos de mártires

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra supervisó los preparativos para iniciar la búsqueda de restos de combatientes caídos en Ciudad Ho Chi Minh.

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, inspeccionó hoy los preparativos para una ceremonia de lanzamiento de las labores de búsqueda y recuperación de restos de combatientes caídos, prevista para mañana en el Parque Cultural Le Thi Rieng, Ciudad Ho Chi Minh. 

Tras revisar el programa y los preparativos organizativos, la también jefa del Comité Directivo Nacional para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, destacó el especial significado del acto y pidió a las entidades pertinentes revisar cuidadosamente todos los aspectos de la organización. 

Solicitó invitar al acto a testigos históricos y representantes de las fuerzas que participan en las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, además de asegurar las condiciones necesarias para celebrar una ceremonia de ofrenda de incienso y homenaje con el debido respeto y conforme a las tradiciones nacionales. 

En relación con las tareas posteriores a la ceremonia, Thanh Tra instruyó al Comité Directivo de la Región Militar 7 y Ciudad Ho Chi Minh a elaborar un procedimiento detallado para las labores de excavación, recuperación de restos, toma de muestras para su identificación, conservación de los restos y de los objetos personales de los mártires, así como para la organización de ceremonias conmemorativas solemnes antes de los actos fúnebres y la inhumación.

También subrayó que deberán movilizarse los mejores especialistas para garantizar que todas las tareas se desarrollen con el máximo rigor científico, precisión y prudencia, evitando cualquier error e informando periódicamente de los avances al Comité Directivo Nacional. 

La viceprimera ministra hizo especial hincapié en la necesidad de reforzar la coordinación con los organismos especializados para identificar a los mártires a partir de objetos personales y pruebas de ADN realizadas a sus familiares. 

Asimismo, instó a intensificar la difusión de los resultados de las labores de búsqueda y recuperación, con el propósito de poner en valor su profundo significado humanitario y expresar el reconocimiento del Partido, el Estado y el Ejército hacia los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas por la liberación y la reunificación nacional./.

VNA/VNP

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