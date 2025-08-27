Inspeccionan preparativos de exposición sobre Asamblea Nacional de Vietnam

Hanoi (VNA)- El presidente del Parlamento de Vietnam, Tran Thanh Man, inspeccionó personalmente hoy los preparativos de la exposición “Historia y Misión de la Asamblea Nacional de Vietnam” en el Centro Nacional de Exposiciones, en la comuna de Dong Anh, Hanoi.



El presidente del Parlamento de Vietnam, Tran Thanh Man, inspecciona los preparativos de la exposición (Foto: VNA)



La exhibición forma parte de la Exposición de Logros Nacionales en conmemoración del 80.º aniversario del Día Nacional (2 de septiembre). Utilizando el lenguaje de la arquitectura y la tecnología, la muestra recrea los 80 años de historia del Parlamento vietnamita. El espacio está diseñado con la idea de tres círculos concéntricos, que simbolizan la voluntad del Partido, las aspiraciones del pueblo y la misión de la Asamblea Nacional (AN).



Los tres círculos cuentan la historia en tres etapas, destacando la primera elección general en 1946; las decisiones cruciales adoptadas por la AN, y el papel y posición del órgano legislativo en el escenario internacional.



Thanh Man reconoció los esfuerzos de la Oficina de la AN y otras agencias pertinentes, y solicitó que se revisen todos los detalles, especialmente los aspectos tecnológicos y de conectividad, para garantizar que la exposición se desarrolle de manera solemne, dejando una impresión duradera en el pueblo y en los amigos internacionales.



En la ocasión, el dirigente también recorrió los espacios de exposición del Ministerio de Seguridad Pública y la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam.



De acuerdo con el programa, la Exposición de Logros Nacionales, con el lema "80 Años de Independencia - Libertad - Felicidad", se inaugurará en la mañana del 28 de agosto./.