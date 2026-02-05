Inspeccionan medidas contra pesca ilegal en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Una delegación del Departamento de Telecomunicaciones, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, realizó una visita de trabajo a la Administración del puerto pesquero Cat Lo, en Ciudad Ho Chi Minh, para revisar la implementación de las medidas contra la pesca ilegal en la localidad.

En la cita (Fuente: sggp.vn)



En concreto, se inspeccionan las actividades relacionadas con la provisión de equipos de monitoreo de las embarcaciones pesqueras (VMS), los problemas de desconexión y el uso de tecnologías de la información en la gestión de la pesca, con el objetivo de mejorar la efectividad en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



La delegación se centró en evaluar la calidad de la conexión, la provisión de equipos VMS y el uso de plataformas digitales y bases de datos pesqueras en Ciudad Ho Chi Minh.



Nguyen Phong Nha, subdirector del Departamento de Telecomunicaciones, señaló que muchos de los programas de gestión de embarcaciones pesqueras en la ciudad aún carecen de sincronización, y los datos entre los sistemas no coinciden, lo que dificulta la supervisión.



Algunos barcos pesqueros siguen perdiendo la señal durante largos períodos, y la instalación de múltiples dispositivos en el mismo barco también crea dificultades para su gestión. Además, los barcos en puerto deben mantener la señal VMS, lo que provoca un desgaste de la batería y afecta su vida útil. Los datos transmitidos por los proveedores al centro son lentos y a menudo inexactos.



Aunque los sistemas de gestión portuaria y los registros de pesca electrónicos ya se han implementado, aún no están interconectados, con muchos sistemas funcionando de manera paralela y los datos aún no sincronizados.



El cambio de registros en papel a electrónicos ha generado dificultades para los pescadores, especialmente cuando se transmite información en áreas con señal débil. El software de gestión portuaria solo actualiza los resultados de las sanciones y no facilita el intercambio de datos para realizar sanciones posteriores.



La Oficina de Pesca y Supervisión de Ciudad Ho Chi Minh ha propuesto ajustar algunas regulaciones, como espaciar la frecuencia de los informes de trayectoria y ser más flexible en el tratamiento de las situaciones de pérdida de señal debido a causas ajenas al control.



También sugirieron añadir procedimientos para utilizar los registros de los dispositivos como base para la verificación y fomentar el uso de equipos de comunicación satelital como medida de respaldo.



La delegación indicó que tomará en cuenta las dificultades prácticas en el terreno, resolverá los problemas técnicos, y exigirá a las empresas de telecomunicaciones que actualicen los sistemas.



Además, aconsejarán al gobierno y a los Ministerios correspondientes a mejorar los mecanismos y políticas para fortalecer la gestión pesquera, con el fin de contribuir a la pronta eliminación de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea./.