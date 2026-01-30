Innovación STEM de Petrovietnam impulsa el conocimiento en la era tecnológica

Una transmisión televisiva nacional en vivo, organizada por el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) en colaboración con la Televisión de Vietnam (VTV), destacó el 29 de enero el impacto del grupo en la promoción del conocimiento y el acceso a la ciencia y la tecnología para estudiantes de todo el país.



En el programa. Foto: VNA



El programa conectó tres sedes en Hanoi, la Escuela Secundaria Nguyen Hue en Lao Cai y la Escuela Secundaria Chau Thanh en Ciudad Ho Chi Minh, reuniendo a educadores, estudiantes, representantes de empresas, ingenieros del sector industrial y energético, y aquellos que apoyan directamente a las escuelas en la implementación práctica de la educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).



Durante su discurso, el presidente de Petrovietnam, Le Ngoc Son, subrayó que, en respuesta a la directiva del Secretario General del Partido, To Lam, sobre la reforma educativa y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad, el grupo había reflexionado sobre la necesidad de un programa para fomentar el conocimiento e inspirar a los jóvenes.



Con esta visión, Le Manh Hung, actual ministro interino de Industria y Comercio y expresidente de Petrovietnam, lideró el lanzamiento del programa "Innovación STEM Petrovietnam", con un fuerte sentido de responsabilidad y determinación.



Petrovietnam completó la construcción de 100 aulas STEM en 34 provincias y ciudades en solo 100 días, antes del Año Nuevo 2026. Todas las sedes siguieron un modelo unificado, cumpliendo con estándares internacionales.



Destacó que el verdadero valor del programa no se encuentra solo en las 100 aulas construidas, sino en los beneficios a largo plazo que genera.



Para los estudiantes, el programa ofrece experiencias científicas prácticas que convierten cada lección en una oportunidad de descubrimiento. A los docentes, les proporciona herramientas para innovar en su enseñanza y fomentar el pensamiento creativo. Y para la sociedad, representa una inversión en el futuro del país, apoyando el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



Para garantizar un impacto duradero, Petrovietnam instó al Ministerio de Educación y Formación a evaluar las aulas STEM locales, con miras a su mejora y expansión futura. Además, el grupo se comprometió a apoyar competencias STEM anuales que fomenten la pasión de los estudiantes y los preparen para participar en concursos regionales e internacionales.



En su intervención, Le Ngoc Son enfatizó que invertir en educación es una responsabilidad fundamental para un grupo económico nacional, y aseguró que Petrovietnam no solo busca construir aulas, sino también crear un ecosistema STEM que mantenga viva la pasión por la ciencia.



Doan Thi Thanh Huong, directora de la Escuela Secundaria Tay Mo, destacó que la iniciativa de Petrovietnam ha sido clave para mejorar la enseñanza y el aprendizaje práctico en las aulas STEM, permitiendo que el equipo de STEM de su escuela llegue al top 30 a nivel nacional.



Por su parte, en la Escuela Secundaria Cau Giay, la introducción de un laboratorio STEM ha transformado la enseñanza. Equipado con tecnología moderna, el laboratorio permite clases interactivas que fomentan la iniciativa y creatividad de los estudiantes.



La escuela ha integrado las STEM en su currículo de ciencias y colabora con clubes y expertos para guiar a los estudiantes en actividades prácticas como programación y robótica. Gracias al laboratorio, el equipo de robótica de Cau Giay participó en el Campeonato Mundial de Robótica VEX 2026 en EE. UU. y en competiciones internacionales en China.



Gracias a la iniciativa STEM, Nong Phuong Anh, estudiante de 12.º grado de la Escuela Secundaria Cao Bang para Talentos, desarrolló SAVE.AI, un sistema de alerta temprana para inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Al integrar la inteligencia artificial con datos de sensores, SAVE.AI emite alertas multicanal a través de la web, SMS y sirenas, y sigue funcionando incluso sin conexión a internet, lo cual es fundamental en zonas montañosas. Por su practicidad y bajo coste, SAVE.AI ganó el Premio Nacional de Jóvenes Creativos 2025./.