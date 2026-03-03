Inician proceso penal contra capitán de barco vietnamita por organizar salida ilegal del país

Dak Lak, Vietnam (VNA)- La Policía de la provincia vietnamita de Dak Lak decidió el 2 de marzo iniciar un proceso penal y dictar la prohibición de salida del lugar de residencia contra Vo Quoc Toai por el delito de “organizar la salida ilegal del país para otras personas”, conforme al Artículo 348 del Código Penal.





La Policía de Dak Lak decidió iniciar un proceso penal y dictar la prohibición de salida del lugar de residencia contra Vo Quoc Toai (Foto: VNA)



Según la investigación inicial, en abril de 2025, durante un viaje de explotación de recursos pesqueros, el barco PY-96896-TS, capitaneado por Vo Quoc Toai (nacido en 1990 y residente en el barrio de Tuy Hoa, provincia de Dak Lak), desmanteló arbitrariamente el equipo de monitoreo de la embarcación y lo trasladó al barco pesquero PY-90479-TS, operado por su hermano menor, con el propósito de evadir el seguimiento de las autoridades. Posteriormente, Quoc Toai condujo la nave con cuatro marineros hacia aguas de Filipinas para realizar actividades de pesca ilegal.



El 9 de mayo de 2025, el barco PY-96896-TS fue interceptado por las fuerzas competentes de Filipinas. Tras recibir la información, el Comité Popular de la provincia de Dak Lak envió un documento al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando apoyo para la provisión de información y la protección ciudadana. El 15 de agosto de 2025, la Dirección de Pesca y Vigilancia Pesquera fue notificada de que el buque había sido multado con aproximadamente 8.560 dólares y confiscado.



Una vez asistidos para regresar al país, los cinco marineros fueron entregados a la Policía de Dak Lak para la toma de declaraciones, a fin de esclarecer la conducta del capitán y determinar la responsabilidad de los implicados conforme a la ley.



La Policía de Dak Lak coordina con los organismos pertinentes para completar el expediente, formalizar el proceso penal y proceder contra el acusado, además de elaborar un informe que será presentado al Primer Ministro y al Comité Directivo Nacional para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Vo Duy Tuan, subdirector de la Policía de Dak Lak, señaló que, siguiendo las directrices de los líderes del Ministerio de Seguridad Pública, la unidad ha intensificado la coordinación entre las fuerzas policiales de comunas y barrios costeros, la Guardia Fronteriza y otras autoridades competentes para reforzar la inspección, el control y la sanción estricta de las violaciones relacionadas con la IUU.



Actualmente, el organismo de investigación continúa consolidando el expediente y ampliando las pesquisas del caso./.