Inician en Hanói construcción de complejo médico especializado para personas mayores

En un contexto marcado por el rápido envejecimiento de la población vietnamita, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, presidió hoy la ceremonia de inicio de la construcción del "Complejo Médico y de Atención a la Salud de las Personas Mayores de la Universidad de Medicina de Hanoi", un proyecto de alto impacto social.

Ubicado en el barrio de Hoang Mai, el complejo contempla una inversión total estimada en 632 millones de dólares y se desarrollará en dos fases, con su culminación prevista para 2030.

La iniciativa es ejecutada por un consorcio integrado por el Hospital de la Universidad de Medicina de Hanoi, la Corporación de Inversión y Desarrollo de Vivienda de Hanoi (HANDICO) y la empresa NGS, en un claro ejemplo de cooperación entre el Estado, la academia y el sector privado.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, en la ceremonia para iniciar la construcción del complejo médico especializado para personas mayores (Foto: VNA)

En su discurso, el líder partidista destacó el profundo significado estratégico y humanitario del proyecto. Subrayó que el cuidado de la salud no es únicamente una cuestión médica, sino también una responsabilidad social y ética que refleja el compromiso del Partido, el Estado, la sociedad y cada familia con quienes han dedicado su vida al país, a la comunidad y a sus seres queridos.



Señaló que la iniciativa concreta importantes políticas del Partido y el Estado en materia de desarrollo científico-tecnológico y fortalecimiento de la salud pública, especialmente frente a los retos demográficos actuales. Asimismo, elogió la coordinación estrecha entre las autoridades, las universidades, la comunidad científica y las empresas, calificándola como un modelo eficaz para movilizar recursos sociales en favor del desarrollo.



En ese sentido, instó a las autoridades de Hanoi a supervisar estrechamente la ejecución del proyecto para garantizar su avance, calidad y eficiencia conforme a lo planificado. También exhortó a la Universidad de Medicina de Hanoi y a las instituciones sanitarias involucradas a priorizar la calidad de la atención y el bienestar de las personas mayores, con el objetivo de convertir el complejo en un centro de formación e investigación geriátrica de prestigio regional e internacional.



Además, el secretario general To Lam pidió a los inversores cumplir cabalmente sus compromisos, asegurando un equilibrio entre la viabilidad económica y los objetivos sociales y humanitarios de la iniciativa.



El complejo ha sido concebido como un ecosistema integral que combina atención médica, educación e investigación. Su eje central será un hospital general de 1.000 camas, que actuará como núcleo y estará vinculado a centros especializados en oncología, cirugía y trasplantes, geriatría y otras áreas. El proyecto incorporará un modelo de hospital inteligente y ecológico, con el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la cirugía robótica, las terapias con células madre y los sistemas de diagnóstico por imagen de alta tecnología.



Uno de los elementos más innovadores es la zona residencial destinada a personas mayores, que contará con alrededor de 1.100 apartamentos especializados distribuidos en torres de 35 pisos. Estas instalaciones estarán adaptadas a distintos niveles de autonomía, desde la vida independiente hasta la atención asistida y los cuidados integrales las 24 horas, y se integrarán estrechamente con el sistema médico del hospital para garantizar una atención continua y segura.



Con una primera fase prevista para 2028, se espera que el complejo contribuya a aliviar la presión sobre los hospitales centrales de Hanoi y, al mismo tiempo, establezca un nuevo referente en la atención geriátrica y la medicina especializada en Vietnam, en respuesta a las crecientes necesidades de una sociedad que envejece aceleradamente./.