Inicia venta en línea de boletos para la ruta ferroviaria internacional Hanoi–Nanning

Hanoi (VNA) – La Corporación General de Ferrocarriles de Vietnam (VNR) anunció el inicio oficial de la venta de boletos en línea para la ruta ferroviaria internacional que conecta la estación de Gia Lam en Hanoi con las estaciones situadas a lo largo del trayecto Gia Lam – Nanning (China), a través de su sitio web oficial: https://dsvn.vn.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Los viajeros también pueden comprar los boletos directamente en las taquillas de las estaciones ferroviarias del país.

La VNR colabora activamente con los ferrocarriles chinos con el fin de ampliar próximamente la venta en línea a otros destinos más allá de Nanning, como Guilin Norte, Hengyang, Changsha, Zhengzhou y Pekín Oeste, correspondientes al tren internacional MR1, que opera los martes y viernes. Por el momento, los boletos para esos trayectos extendidos aún deben adquirirse en las estaciones.

Entre el 26 de mayo y el 30 de septiembre de 2025, alrededor de 8.400 pasajeros utilizaron esta línea internacional, de los cuales 20% eran vietnamitas, 75% chinos y 5% de otras nacionalidades, lo que refleja la creciente importancia de esta conexión ferroviaria para la movilidad regional.

El tren reanudó su servicio a finales de mayo desde la estación de Gia Lam. El tiempo de viaje hacia Nanning se ha reducido considerablemente, de 14 a aproximadamente 11 horas. Además, los procedimientos migratorios simplificados contribuyen a que el trayecto sea más fluido y atractivo para los pasajeros. ./