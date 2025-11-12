Inicia feria de promoción comercial del Delta del Río Rojo en Hung Yen

Hung Yen, Vietnam (VNA) – Una feria de promoción comercial dedicada a las localidades del Delta del Río Rojo inició en la norteña provincia vietnamita de Hung Yen, con el fin de fortalecer la conectividad regional, impulsar un desarrollo sostenible y potenciar la visibilidad de los productos locales.

La feria forma parte del Programa Nacional de Promoción Comercial, organizada de manera conjunta por la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam (Vietrade), perteneciente al Ministerio de Industria y Comercio, y el Comité Popular de la provincia de Hung Yen.

Durante la ceremonia de apertura, el director general de Vietrade, Vu Ba Phu, resaltó que la feria representa un canal clave de promoción comercial, facilitando la conexión entre los productores del Delta del Río Rojo y potenciales mercados. Además, funciona como un puente para que inversores y proveedores exploren oportunidades de cooperación, amplíen la producción y el procesamiento, y aumenten el valor agregado de los productos locales en toda la región norte y en el país.

Vu Ba Phu agregó que la feria ofrece a empresas y cooperativas la oportunidad de dar a conocer sus marcas, encontrar socios estratégicos, mejorar su competitividad y elevar la calidad de sus productos para atender mejor la demanda interna y avanzar hacia los mercados de exportación.

También animó a distribuidores, minoristas y consumidores a priorizar los productos locales de alta calidad, apoyando a los agricultores y promoviendo un crecimiento agrícola sostenible, mientras se fortalece la reputación de las especialidades regionales.

El vicepresidente del Comité Popular de Hung Yen, Le Quang Hoa, quien además preside el comité organizador, informó que la feria, de siete días de duración, cuenta con cerca de 300 stands de 200 empresas, cooperativas y organizaciones de promoción comercial, tanto nacionales como internacionales.

En esta edición se exhibe una amplia gama de productos en seis categorías principales: artículos OCOP (Una Comuna, Un Producto), productos agrícolas y alimentos procesados, materiales para el desarrollo rural, artesanías y productos tradicionales, plantas ornamentales, artículos de moda y productos de consumo esenciales.

Para Hung Yen, la feria también es una oportunidad para destacar y promover los productos típicos de la provincia, especialmente los OCOP y los productos industriales rurales sobresalientes, ante consumidores nacionales y socios internacionales./.