Inicia en Hanoi construcción de parque de tecnología digital con inversión millonaria

Representación parcial del proyecto del Parque Tecnológico Digital y de Usos Múltiples. (Foto: FPT)

El Comité Popular de Hanoi, junto con la Corporación FPT, dio inicio hoy a la construcción de un parque de tecnología digital y usos múltiples en los distritos de Tay Tuu y Phu Dien, en saludo al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



El vicepresidente del Comité Popular municipal, Truong Viet Dung, destacó que el parque será un pilar clave en el ecosistema de innovación de la capital, en línea con el objetivo de Hanoi de consolidarse como un centro nacional de ciencia, tecnología y economía digital.



Con una inversión total que supera los 2.000 millones de dólares y una superficie de casi 200 hectáreas, el parque albergará a unos 60.000 expertos, ingenieros y profesionales en innovación, una vez esté en funcionamiento.



Subrayó que la inversión a gran escala de FPT, una de las principales empresas tecnológicas del país, refleja no solo una visión a largo plazo, sino también un compromiso con el desarrollo de Hanoi y de Vietnam en el ámbito digital.



“Este proyecto ejemplifica el modelo de cooperación tripartita entre el Estado, las empresas y los científicos, donde el Estado facilita el entorno, las empresas ejecutan y los expertos contribuyen con su conocimiento”, afirmó.

En la inauguración. (Fuente: VNA)

Por su parte, el presidente de FPT, Truong Gia Binh, aseguró que el parque se convertirá en un centro de referencia que afianzará a Hanoi como el principal polo tecnológico del país, con el objetivo de acercarse a la visión de Vietnam de tener su propio "Silicon Valley".



El proyecto, que se construirá bajo los principios de sostenibilidad y desarrollo integrado, contará con un área de 168,9 hectáreas dedicada a la tecnología digital, la innovación y la transformación digital. El resto de la superficie se destinará a crear un parque abierto, con infraestructura moderna, espacios verdes y zonas de recreo.



La obra está prevista para completarse entre 2026 y 2031, con los primeros componentes operativos ya listos en 2027./.