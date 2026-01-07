Inicia el Censo Económico Nacional 2026 en Vietnam

Hanoi (VNA) - La Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas de Vietnam inició hoy oficialmente el Censo Económico Nacional 2026, un proceso clave para el desarrollo económico del país.

Según informó la directora de la Oficina, Nguyen Thi Huong, este censo se realiza en un contexto de transformación digital y modernización del modelo de crecimiento económico, con el objetivo de mejorar la competitividad del país.

La recopilación de datos detallados y actualizados sobre las actividades económicas, clasificados por sectores, regiones y tipos de propiedad, es crucial para la elaboración de políticas públicas que impulsen el crecimiento sostenible.

Este censo, uno de los tres nacionales más importantes, tiene como fin obtener una visión completa y objetiva sobre el panorama de las entidades económicas en Vietnam, incluidas empresas, unidades de servicio, asociaciones, centros religiosos y hogares con negocios individuales.

De acuerdo con el calendario establecido, la recolección de datos comenzará el 1 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 31 de agosto del mismo año.

En Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, se llevará a cabo entre abril y agosto de 2026, mientras que en otras provincias y ciudades con más de 5.000 empresas, el plazo será del 1 de abril al 30 de junio del año. En el resto de las provincias, el proceso se realizará entre el 1 de abril y el 31 de mayo. En el caso de las grandes corporaciones y grupos empresariales, los datos serán recogidos entre el 1 de junio y el 15 de julio de 2026.

Además, se realizará la recopilación de información sobre unidades de servicio privadas, asociaciones y filiales de organizaciones no gubernamentales extranjeras autorizadas en Vietnam, entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026. Para las entidades del sector público, este proceso se extenderá del 1 al 31 de julio de 2026.

El puerto marítimo Lach Huyen en la ciudad de Hai Phong (Fuente: VNA)

El censo de este año introduce importantes innovaciones, como la implementación de nuevas tecnologías para la recolección de datos, el uso de información administrativa y la aplicación de encuestas electrónicas a través de las plataformas CAPI y Webform. Con estas medidas, se espera mejorar la eficiencia en la gestión del censo y construir un sistema estadístico más moderno y transparente, alineado con las mejores prácticas internacionales.

La Oficina Nacional de Estadísticas hizo un llamado a las empresas, unidades de servicio y organizaciones involucradas a colaborar de manera responsable, proporcionando datos completos, precisos y dentro de los plazos establecidos./.