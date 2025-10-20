Inicia décimo período de sesiones de Asamblea Nacional de Vietnam de la XV legislatura

Hanoi (VNA)- El décimo período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam de la XV Legislatura inició hoy en esta capital.



El panorama de la sesión inaugural. (Fuente: VNA)



La sesión inaugural fue transmitida en vivo por la Televisión Nacional de Vietnam (VTV1) y la Radio Nacional de Vietnam (VOV1), permitiendo a los ciudadanos de todo el país seguir el evento.



Antes de la inauguración del evento, los líderes del Partido, el Estado, la Frente de la Patria de Vietnam y los diputados de la Asamblea Nacional depositaron una ofrenda floral y rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo.



En la mañana de este mismo día, el Parlamento celebró una sesión preparatoria. Durante esta sesión, los diputados realizaron una colecta, contribuyendo con al menos un día de salario cada uno, con el fin de apoyar a las personas de las localidades más afectadas por las tormentas e inundaciones recientes.

El décimo período de sesiones es el último de la XV Legislatura. Se espera que la reunión concluya el 11 de diciembre de 2025, y su duración será de aproximadamente 40 días.



Durante esta sesión, la Asamblea Nacional revisará y decidirá sobre 66 temas y áreas clave.



En cuanto a la labor legislativa, se examinarán y aprobarán 49 leyes y 4 resoluciones. Simultáneamente, se revisarán y decidirán 13 cuestiones relacionadas con asuntos económicos y sociales, el presupuesto del Estado, la resolución sobre los resultados de la supervisión temática “La implementación de políticas y leyes de protección ambiental desde que entró en vigor la Ley de Protección Ambiental en 2020”, entre otros temas importantes.



Se analizará el informe general sobre el cumplimiento de las resoluciones de la AN de las legislaturas XIV y XV sobre supervisión y cuestiones interpeladas por parte de los miembros del Gobierno, el Presidente del Tribunal Supremo Popular, el Titular de la Fiscalía Suprema Popular, y el Auditor General del Estado. En la cita también se discutirá el borrador del informe sobre el trabajo de la XV Legislatura de la Asamblea Nacional; se examinarán los informes del trabajo de la Legislatura 2021-2026 del Presidente de la República, el Gobierno, el Comité Permanente de la AN, el Consejo de Asuntos Étnicos, las Comisiones de la AN, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular y la Auditoría Nacional; y además se llevará a votación la resolución sobre el resumen del trabajo legislativo en la etapa 2021-2026./.