Inicia conferencia nacional sobre implementación de cuatro resoluciones del Buró Político del PCV
Hanoi (VNA) –Una conferencia nacional destinada a difundir e implementar cuatro resoluciones clave del Buró Político se inauguró hoy en Hanoi, con la participación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam.
Entre los documentos abordados se encuentran la Resolución n.º 59-NQ/TW sobre la integración internacional en el nuevo contexto; la Resolución n.º 70-NQ/TW, enfocada en garantizar la seguridad energética nacional hasta 2030, con visión hacia 2045; la Resolución n.º 71-NQ/TW sobre el impulso al desarrollo de la educación y la formación; y la Resolución n.º 72-NQ/TW, que plantea soluciones innovadoras para reforzar la protección, atención y mejora de la salud pública.
La conferencia se lleva a cabo de forma presencial en la sede de la Asamblea Nacional y también se transmite en línea a todo el país, con la participación de más de 1,2 millones de delegados. El evento es transmitido en vivo por la Televisión de Vietnam y La Voz de Vietnam.
El secretario general del PCV, To Lam, participa en el acto y ofrecerá un discurso, junto con otros altos dirigentes del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el Gobierno.
Durante la conferencia, los delegados escucharán al primer ministro Pham Minh Chinh, así como otros informes temáticos que abordarán los contenidos principales y los planes de acción para poner en marcha las resoluciones.
El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Propaganda y Educación, Nguyen Trong Nghia, se encarga de dirigir y orientar las labores de divulgación e implementación de las resoluciones./.