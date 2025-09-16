Inicia conferencia nacional sobre implementación de cuatro resoluciones del Buró Político del PCV

Hanoi (VNA) –Una conferencia nacional destinada a difundir e implementar cuatro resoluciones clave del Buró Político se inauguró hoy en Hanoi, con la participación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam.



En la conferencia (Fuente: VNA)



Entre los documentos abordados se encuentran la Resolución n.º 59-NQ/TW sobre la integración internacional en el nuevo contexto; la Resolución n.º 70-NQ/TW, enfocada en garantizar la seguridad energética nacional hasta 2030, con visión hacia 2045; la Resolución n.º 71-NQ/TW sobre el impulso al desarrollo de la educación y la formación; y la Resolución n.º 72-NQ/TW, que plantea soluciones innovadoras para reforzar la protección, atención y mejora de la salud pública.

La conferencia se lleva a cabo de forma presencial en la sede de la Asamblea Nacional y también se transmite en línea a todo el país, con la participación de más de 1,2 millones de delegados. El evento es transmitido en vivo por la Televisión de Vietnam y La Voz de Vietnam.



El secretario general del PCV, To Lam, participa en el acto y ofrecerá un discurso, junto con otros altos dirigentes del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el Gobierno.



Durante la conferencia, los delegados escucharán al primer ministro Pham Minh Chinh, así como otros informes temáticos que abordarán los contenidos principales y los planes de acción para poner en marcha las resoluciones.



El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Propaganda y Educación, Nguyen Trong Nghia, se encarga de dirigir y orientar las labores de divulgación e implementación de las resoluciones./.