Ingresos fiscales por comercio exterior de Vietnam crecen un 9,3% en primeros diez meses de 2025

Hanoi (VNA) - En los primeros diez meses de 2025, los ingresos fiscales del Estado procedentes de las actividades de exportación e importación alcanzaron aproximadamente 14,61 mil millones de dólares, lo que equivale al 92,4% del objetivo presupuestario y al 80,8% de la meta de rendimiento.

La cifra representa un incremento del 9,3% -unos 1,24 mil millones de dólares más- respecto al mismo período de 2024, según informó el Departamento de Aduanas.

El valor total del comercio exterior ascendió a 762,44 mil millones de dólares, un aumento interanual del 17,4%, equivalente a 112,7 mil millones de dólares adicionales. La balanza comercial mantuvo un superávit de 19,56 mil millones de dólares.

Según la agencia, el contrabando de productos falsificados y la infracción de derechos de propiedad intelectual mediante operaciones de tránsito y transbordo continúan ocurriendo en los pasos fronterizos con China, Laos y Camboya. Los infractores suelen declarar incorrectamente o no declarar las marcas protegidas, o mezclar productos ilegales con mercancías legítimas para evadir el control aduanero.

Entre el 15 de diciembre de 2024 y el 14 de octubre de 2025, las autoridades aduaneras detectaron y procesaron 15.121 casos de violación, con un valor estimado de 752 millones de dólares, y recaudaron 27,3 millones de dólares para el presupuesto estatal. En total, se iniciaron 16 procesos penales y se remitieron otros 100 casos a las agencias competentes.

Ante la creciente complejidad del contrabando y el tráfico ilícito, la entidad ha emitido diversas directrices para reforzar la supervisión, prevenir y sancionar las infracciones, así como mejorar la eficacia de los controles internos y las labores de inspección en todo el sistema aduanero./.