Ingresos fiscales por comercio exterior de Vietnam crecen un 9,3% en primeros diez meses de 2025

Vietnam registró un aumento del 9,3% en sus ingresos fiscales por exportaciones e importaciones durante los primeros diez meses de 2025, alcanzando 14,6 mil millones de USD. El comercio exterior superó los 762 mil millones de USD con un superávit de 19,56 mil millones.

Hanoi (VNA) - En los primeros diez meses de 2025, los ingresos fiscales del Estado procedentes de las actividades de exportación e importación alcanzaron aproximadamente 14,61 mil millones de dólares, lo que equivale al 92,4% del objetivo presupuestario y al 80,8% de la meta de rendimiento.

La cifra representa un incremento del 9,3% -unos 1,24 mil millones de dólares más- respecto al mismo período de 2024, según informó el Departamento de Aduanas.

El valor total del comercio exterior ascendió a 762,44 mil millones de dólares, un aumento interanual del 17,4%, equivalente a 112,7 mil millones de dólares adicionales. La balanza comercial mantuvo un superávit de 19,56 mil millones de dólares.

Según la agencia, el contrabando de productos falsificados y la infracción de derechos de propiedad intelectual mediante operaciones de tránsito y transbordo continúan ocurriendo en los pasos fronterizos con China, Laos y Camboya. Los infractores suelen declarar incorrectamente o no declarar las marcas protegidas, o mezclar productos ilegales con mercancías legítimas para evadir el control aduanero.

Entre el 15 de diciembre de 2024 y el 14 de octubre de 2025, las autoridades aduaneras detectaron y procesaron 15.121 casos de violación, con un valor estimado de 752 millones de dólares, y recaudaron 27,3 millones de dólares para el presupuesto estatal. En total, se iniciaron 16 procesos penales y se remitieron otros 100 casos a las agencias competentes.

Ante la creciente complejidad del contrabando y el tráfico ilícito, la entidad ha emitido diversas directrices para reforzar la supervisión, prevenir y sancionar las infracciones, así como mejorar la eficacia de los controles internos y las labores de inspección en todo el sistema aduanero./.

