Ingresos del turismo de Hanoi aumentan más del 20% en primeros cinco meses de 2026

El torre de la bandera de Hanói. Foto: VNP

En los primeros cinco meses de este año, la capital de Hanói recibió más de 15 millones de turistas y generó un ingreso de 2,4 mil millones de dólares, un aumento anual de 17,2% y 20% respectivamente, según estadísticas del Departamento del Turismo local.



Entre tales turistas, los viajeros extranjeros totalizaron los 4,06 millones de personas, un crecimiento del 28%, mientras que los pasajeros nacionales totalizaron 11 millones de personas, un incremento del 13,7%.



Cabe destacar que en el contexto internacional que se ve afectado por la inestabilidad geopolítica y el aumento de los costos de transporte, el sector turístico de Hanói sigue registrando una recuperación positiva, con numerosos indicadores de crecimiento impresionantes en los primeros cinco meses de 2026.



Especialmente, Hanói impulsa actualmente los productos turísticos nocturnos en Soc Son, My Duc, Ung Thien, la ruta del turismo del río Rojo, o la línea turística ferroviaria bajo el tema “Hanói - cinco puertas de la ciudad”. Elaboró con éxito un conjunto de 80 productos turísticos para estimular el turismo y sigue implementando el Programa de Estímulo Turístico vinculado a la campaña “Los vietnamitas priorizan el uso de productos vietnamitas”.



Hanói continúa ampliando el espacio turístico mediante nuevas calles peatonales y gastronómicas en Dong Da, Cau Giay y Tu Liem, al tiempo que impulsa complejos turísticos y de descanso de alta gama.



En el primer trimestre, Hanói incorporó un nuevo hotel de cinco estrellas en funcionamiento. Asimismo, se prevé que en 2026 entren en operación varios proyectos hoteleros y turísticos de gran escala, como el complejo de alojamiento de alta categoría 58 Quang An, en el barrio de Tay Ho, y el complejo hotelero Tien Bo Plaza, en el barrio de Ba Dinh, con un total estimado de cerca de tres mil habitaciones.



Sin embargo, el sector turístico de la capital también enfrenta numerosas presiones. El Departamento de Turismo de Hanói señaló que el conflicto en Medio Oriente está generando efectos en cadena sobre la aviación mundial, incrementando los costos de transporte y afectando la percepción de seguridad de los turistas internacionales.



Los mercados emisores de larga distancia, como Europa y América del Norte, comenzaron a mostrar signos de desaceleración desde marzo de 2026. También se suma la creciente competencia en la región, ya que varios países del Sudeste Asiático, como Tailandia, Singapur y Malasia, han lanzado simultáneamente políticas de estímulo y programas preferenciales para atraer a turistas internacionales.



No obstante, Hanói mantiene el objetivo de recibir en todo 2026 alrededor de 9,04 millones de visitantes internacionales y más de 27 millones de turistas nacionales, con ingresos turísticos estimados en unos seis mil millones de dólares./.