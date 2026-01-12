Ingreso promedio per cápita de Vietnam aumenta un 9,3%

El ingreso promedio per cápita en 2025 se estima en unos 227 USD por persona al mes (Fuente: Bnews)

Según los resultados preliminares de la Encuesta sobre el Nivel de Vida de la Población de 2025, realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas de Vietnam (OGE), el ingreso promedio per cápita en 2025 se estima en 5,9 millones de VND (unos 227 USD) por persona al mes, lo que representa un aumento del 9,3% respecto a 2024.

Este ritmo de crecimiento es superior al registrado en 2024 en comparación con 2023 (9,1%), lo que demuestra que los ingresos de la población continúan mejorando.

La directora de la OGE, Nguyen Thi Huong, señaló que la estructura de los ingresos de los hogares sigue evolucionando de manera positiva y sostenible, con un aumento continuo de la proporción de ingresos provenientes de salarios, jornales y otros pagos de naturaleza salarial dentro del ingreso total de los hogares.

Junto con el aumento del ingreso promedio per cápita, las evaluaciones de los hogares participantes en la encuesta muestran que el nivel de vida de la población se mantuvo básicamente estable en 2025. Los ingresos mensuales de los hogares durante el año tendieron a aumentar y a ser más estables en comparación con el mismo período de 2024.

En concreto, el 31,3% de los hogares encuestados afirmó que sus ingresos aumentaron; cerca de dos tercios (65%) indicaron que se mantuvieron sin cambios; solo el 2,8% evaluó una disminución de los ingresos y el 0,9% no pudo determinar variaciones respecto al año anterior.

Según la OGE, el aumento del ingreso promedio y la estabilidad del nivel de vida de la población se explican por varios factores, entre ellos la mejora de los resultados de producción y negocios en los tres sectores económicos, lo que ha contribuido a generar empleo y elevar los ingresos de los trabajadores y los hogares.

Los programas y políticas de seguridad social continuaron implementándose de manera oportuna y eficaz, con efectos positivos sobre el bienestar de la población.

Diversas políticas de apoyo y subsidios para personas con méritos revolucionarios, hogares pobres, personas en situación difícil y beneficiarios de asistencia social se mantuvieron vigentes.

Las ayudas extraordinarias y la asistencia posterior a desastres naturales se ejecutaron con prontitud, con un presupuesto total de 92,4 billones de VND (3,55 mil millones de USD), un aumento del 32,4% respecto a 2024. El programa “Todo el país unido para erradicar viviendas temporales y deterioradas” siguió desarrollándose.

Además, el ingreso promedio de los trabajadores en 2025 aumentó un 8,9% en comparación con 2024; la tasa de empleo se mantuvo estable y el desempleo continuó en niveles bajos, con señales de mejora, lo que refleja una evolución positiva del mercado laboral.

Las políticas y regímenes aplicados a funcionarios, empleados públicos, trabajadores y fuerzas armadas en el proceso de reorganización del aparato del sistema político también contribuyeron a incrementar los ingresos y crear nuevos medios de subsistencia para una parte de la población.

Al mismo tiempo, las políticas de apoyo mediante tarjetas de seguro médico y atención sanitaria gratuita siguieron implementándose, ayudando a reducir la carga de los gastos médicos.

No obstante, una pequeña parte de la población aún enfrenta dificultades. Entre los hogares que reportaron una disminución de ingresos, las principales causas fueron la pérdida o suspensión del empleo de algún miembro (37,5%), la reducción de la escala de producción y negocios (24,1%), el aumento de los costos de insumos (21,2%) y la caída de los precios de venta de los productos (19,5%). Los desastres naturales como inundaciones, tormentas y sequías continúan afectando los medios de vida, especialmente en zonas rurales, montañosas y costeras.

Para que el ingreso promedio per cápita continúe aumentando en 2026 y el nivel de vida de la población siga mejorando, la OGE recomendó que el Gobierno y las autoridades locales sigan implementando de manera eficaz las políticas de seguridad social, mejoren la calidad del empleo y generen más puestos de trabajo, mantengan el apoyo oportuno a los grupos vulnerables y refuercen la capacidad de respuesta ante los desastres naturales y el cambio climático./