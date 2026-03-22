Ingenieros militares vietnamitas deben continuar con su legado pionero, afirma líder partidista

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, otorga la Orden Ho Chi Minh al Cuerpo de Ingenieros Militares (Foto: VNA)

El Cuerpo de Ingenieros Militares de Vietnam debe continuar su legado pionero en obras de defensa, desactivación de municiones sin explotar y ayuda de emergencia, declaró hoy el secretario general del Partido Comunista, To Lam.



El líder partidista hizo estas declaraciones durante la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario de la fundación del Cuerpo de Ingenieros Militares, en la que también otorgó a este cuerpo la Orden Ho Chi Minh, en reconocimiento a su trayectoria y sus excepcionales contribuciones a la causa revolucionaria.



Las tropas de ingenieros militares vietnamitas actuales se formaron sobre la base del Departamento de Obras Públicas y Transporte, creado por el Presidente Ho Chi Minh el 25 de marzo de 1946.



Desde ese hito histórico, bajo el liderazgo y la formación del Partido y del Presidente Ho Chi Minh, la gestión directa de la Comisión Militar Central y el Ministerio de Defensa, y con el apoyo y la protección del pueblo, generaciones de ingenieros militares han superado inmensos desafíos y logrado hazañas extraordinarias.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asiste a la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario de la fundación del Cuerpo de Ingenieros Militares (Foto: VNA)

A lo largo de las dos guerras de resistencia de Vietnam, esos soldados demostraron proactividad, valentía, resiliencia, ingenio y creatividad al abrir caminos, construir puentes y fortificaciones para asegurar el avance y la victoria de las fuerzas vietnamitas.



Estas destacadas contribuciones fueron reconocidas con la bandera "Abriendo el Camino a la Victoria", otorgada por el Presidente Ho Chi Minh tras la Campaña del Noroeste de 1952, que desde entonces se ha convertido en un orgulloso legado del Cuerpo de Ingenieros Militares.



A lo largo de más de 80 años de combate y crecimiento, la unidad ha recibido múltiples y prestigiosas condecoraciones, entre ellas la Orden de la Estrella Dorada, la Orden de la Independencia de Primera Clase, y en dos ocasiones el título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares, además de la Orden Ho Chi Minh.



En la ceremonia de aniversario, el secretario general To Lam afirmó que la historia del Cuerpo de Ingenieros Militares se caracteriza por una voluntad de hierro, una firme determinación política, una disciplina estricta y un espíritu de lucha inquebrantable.



En tiempos de guerra, esas tropas posibilitaron las ofensivas y aseguraron la victoria. En tiempos de paz, contribuyen al desarrollo, salvaguardan la vida de las personas y ayudan a mantener un entorno estable para la construcción y la defensa nacional. A lo largo de las dos guerras de resistencia de Vietnam, esos soldados demostraron proactividad, valentía, resiliencia, ingenio y creatividad al abrir caminos, construir puentes y fortificaciones para asegurar el avance y la victoria de las fuerzas vietnamitas.Estas destacadas contribuciones fueron reconocidas con la bandera "Abriendo el Camino a la Victoria", otorgada por el Presidente Ho Chi Minh tras la Campaña del Noroeste de 1952, que desde entonces se ha convertido en un orgulloso legado del Cuerpo de Ingenieros Militares.A lo largo de más de 80 años de combate y crecimiento, la unidad ha recibido múltiples y prestigiosas condecoraciones, entre ellas la Orden de la Estrella Dorada, la Orden de la Independencia de Primera Clase, y en dos ocasiones el título de Héroe de las Fuerzas Armadas Populares, además de la Orden Ho Chi Minh.En la ceremonia de aniversario, el secretario general To Lam afirmó que la historia del Cuerpo de Ingenieros Militares se caracteriza por una voluntad de hierro, una firme determinación política, una disciplina estricta y un espíritu de lucha inquebrantable.En tiempos de guerra, esas tropas posibilitaron las ofensivas y aseguraron la victoria. En tiempos de paz, contribuyen al desarrollo, salvaguardan la vida de las personas y ayudan a mantener un entorno estable para la construcción y la defensa nacional.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asiste a la ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario de la fundación del Cuerpo de Ingenieros Militares (Foto: VNA)

En nombre de los líderes del Partido y el Estado, elogió y felicitó al cuerpo por sus logros sobresalientes, señalando que la Orden de Ho Chi Minh es un merecido reconocimiento a una fuerza heroica, dedicada, disciplinada e innovadora.



El líder del Partido subrayó que el entorno global, complejo y en rápida evolución, plantea nuevos y exigentes requisitos para la construcción militar, la defensa nacional y la salvaguarda de la Patria.



Exhortó al Cuerpo de Ingenieros Militares a mantenerse absolutamente leal, disciplinado y listo para el combate, consolidar un firme temple político, elevar su conciencia estratégica y evitar la pasividad en cualquier situación.



Además de adherirse a las políticas militares y de defensa del Partido y a la disciplina de las fuerzas armadas, las tropas deben ser cada vez más eficientes, fuertes y modernas, con personal bien entrenado capaz de dominar equipos avanzados y adaptarse rápidamente a nuevas formas de guerra.



El dirigente también instó al Cuerpo de Ingenieros Militares a fortalecer su capacidad para construir estructuras defensivas modernas y de alta calidad, y brindar apoyo de ingeniería en escenarios de combate. Asimismo, deben ampliar las labores de desminado, con el objetivo de completar fundamentalmente la remediación de municiones de posguerra para 2045 o antes.



En respuesta a desastres, los ingenieros militares deben seguir siendo las primeras en llegar, las más persistentes sobre el terreno y las más valientes en acción, comentó, destacando que no solo son una fuerza militar, sino también “una fuerza del pueblo y para el pueblo, en la que se puede confiar en tiempos difíciles”.



Además, los alentó a esforzarse por lograr avances en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, además de ampliar la cooperación internacional en capacitación, investigación y transferencia de tecnología.



El líder hizo un llamado a continuar los esfuerzos para mejorar el bienestar material y espiritual de los oficiales, especialmente de aquellos destinados en zonas remotas, fronterizas e insulares, así como en el extranjero, al tiempo que se fortalecen las políticas de acercamiento a la comunidad y de agradecimiento.



El Cuerpo de Ingenieros Militares debe encarnar siempre el temple, la responsabilidad, la compasión, la disciplina, la precisión, la dedicación y un espíritu pionero, recalcó./.