“Infraestructura blanda” impulsa una nueva gobernanza local en Vietnam

Hanoi (VNA) - El modelo de gobierno local de dos niveles en Vietnam está generando una transformación positiva en el funcionamiento del aparato administrativo a nivel de base, donde la tecnología digital, la simplificación de procesos y la flexibilidad organizativa se consolidan como una “infraestructura blanda” que facilita una gestión más eficiente del Estado y promueve una atención más cercana, ágil y efectiva a la ciudadanía.



La racionalización de las unidades administrativas y la implementación de este modelo durante el último año han producido avances significativos, impulsando una transición profunda desde una gestión administrativa tradicional hacia una gobernanza orientada al servicio público y al acompañamiento del desarrollo desde el nivel local.



En la provincia de Quang Tri, el modelo “Sábado: Gobierno dedicado, ciudadanos convenientes” permite a la población realizar trámites administrativos fuera del horario laboral habitual. Un ajuste aparentemente menor en el tiempo de atención que, sin embargo, refleja un cambio sustancial en la filosofía de gobernanza: situar la comodidad del ciudadano como indicador clave de eficiencia institucional.



Desde Quang Tri, Thai Nguyen y Bac Ninh hasta Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi y las zonas remotas de Lai Chau, el modelo de gobierno local de dos niveles demuestra que no se trata únicamente de una reorganización administrativa o de la reducción de niveles intermedios, sino de una redefinición de la forma en que se ejerce el poder público para acortar la distancia entre el Estado y la ciudadanía.



Con la eliminación del nivel intermedio, las comunas y barrios se han convertido en la primera línea del sistema de administración pública. En Ciudad Ho Chi Minh, por ejemplo, un Comité Popular a nivel comunal debe asumir actualmente alrededor de 1.475 tareas. El volumen de trabajo se ha duplicado, mientras que las plantillas tienden a reducirse. En muchas localidades, los funcionarios prolongan sus jornadas hasta altas horas de la noche para tramitar expedientes, ingresar datos y emitir resultados digitales.



Ante esta situación, numerosas administraciones locales han optado por un cambio de enfoque. En lugar de ampliar el personal, han priorizado soluciones tecnológicas y el rediseño de los procesos operativos.



En el barrio de Phan Dinh Phung, en la provincia de Thai Nguyen, un asistente virtual basado en inteligencia artificial (IA) brinda apoyo a los ciudadanos las 24 horas del día, los siete días de la semana, en la consulta y orientación de trámites administrativos. Gracias a esta herramienta, desde mediados de 2025 hasta la actualidad, la localidad ha gestionado cerca de 25.000 solicitudes, con una tasa de resolución correcta y anticipada del 97,2 %.

Por su parte, la provincia de Bac Ninh ha revisado 392 procedimientos administrativos internos, reduciendo en un 34,3 % el tiempo de tramitación de 742 procesos. En Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, diversas localidades han impulsado la tramitación en línea, la firma digital y una coordinación más flexible del personal.



Nguyen Xuan Thang, presidente del Consejo Teórico Central, calificó este proceso como la reforma de mayor envergadura del aparato administrativo local en la historia contemporánea de Vietnam, así como una decisión estratégicamente acertada del Partido.



La práctica demuestra que las autoridades locales ya no esperan a que los ciudadanos presenten sus expedientes, sino que adoptan un enfoque proactivo, anticipándose para ofrecer asistencia directa.



En Hanoi, el modelo de “doble servicio gubernamental” se implementa mediante un esquema flexible: durante el día, los trámites se realizan en oficinas administrativas, mientras que por la noche los funcionarios se desplazan a los hogares de los ciudadanos para apoyar la preparación y presentación de documentos.

El modelo “Sábado: Gobierno dedicado, ciudadanos convenientes” permite a la población realizar trámites administrativos fuera del horario laboral habitual. (Foto: VNA)





De forma similar, en numerosas localidades se han creado equipos administrativos móviles que digitalizan expedientes en los domicilios y trabajan incluso durante fines de semana y días festivos para tramitar solicitudes, atender inquietudes ciudadanas y responder de manera oportuna a sus necesidades.



Tras superar su fase inicial de implementación, el modelo de gobierno local de dos niveles avanza hacia una etapa de funcionamiento más estable y eficaz.



Desde las ventanillas únicas que atienden diariamente a un gran número de ciudadanos, hasta las plataformas digitales operativas las 24 horas del día; desde funcionarios que amplían sus jornadas para servir mejor a la población, hasta sistemas de IA que apoyan la gestión administrativa, todos estos elementos están configurando una nueva “infraestructura de confianza”, que acerca la administración pública a la ciudadanía, refuerza su capacidad de respuesta y contribuye a un funcionamiento cada vez más eficiente./.