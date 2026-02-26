Informan a la comunidad vietnamita en Rusia sobre resultados del XIV Congreso del Partido

El canciller vietnamita Le Hoai Trung, enviado especial del secretario general To Lam, en el evento. Foto: VNA

En el marco de su visita de trabajo a la Federación Rusa, el canciller vietnamita, Le Hoai Trung, se reunió con diplomáticos, jóvenes intelectuales y miembros de la comunidad vietnamita en este país euroasiático, para informar los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), así como los objetivos estratégicos de desarrollo en los próximos años.

Participaron en la reunión, efectuada la víspera, los cónsules generales de Vietnam en Vladivostok y Ekaterimburgo, el personal de la Embajada en Moscú y de las oficinas representativas, así como destacados estudiantes y miembros de la comunidad del país indochino.

Al dar la bienvenida a la delegación, el embajador Dang Minh Khoi repasó los hitos más significativos de las relaciones bilaterales durante el último año, marcadas por intercambios de alto nivel y avances concretos en educación, comercio y cultura.

Entre los nuevos símbolos de la presencia vietnamita en Rusia mencionó la Plaza Ho Chi Minh en Saint Petersburgo y el Festival de Cultura Vietnamita celebrado en Moscú, que atrajo cerca de un millón de visitantes y contribuyó a reforzar el intercambio cultural y turístico.

Asimismo, destacó la positiva impresión que dejó Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del PCV, To Lam, cuyo estilo tradicional y refinado, junto con su énfasis en la diplomacia cultural, fue ampliamente valorado por el público ruso.

El XIV Congreso, considerado el acontecimiento político más relevante de Vietnam en los meses recientes, despertó especial atención en la dirigencia rusa. El presidente Vladimir Putin fue el primer jefe de Estado en llamar por teléfono para felicitar al secretario general To Lam apenas un día después de la clausura del evento.

Durante esta visita, en calidad de enviado especial del secretario general del PCV, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, sostuvo reuniones de trabajo con el propio mandatario ruso; con el líder del partido Rusia Unida, Dmitry Medvedev; con el presidente del Partido Comunista de la Federación Rusa, Gennady Zyuganov; y con el canciller Sergey Lavrov, a quienes transmitió oficialmente los resultados del Congreso. Se trata, además, del primer encuentro entre el jefe del Estado ruso y el titular de la diplomacia vietnamita desde 1991, reflejo de la alta consideración de Moscú hacia Vietnam y hacia la relación bilateral.

En representación de la comunidad de residentes, el presidente de la Unión de Organizaciones de Vietnamitas en Rusia, Do Xuan Hoang, señaló que la diáspora-integrada por alrededor de 100.000 personas- mantiene una estructura organizativa sólida y un fuerte espíritu de unidad, pese a las dificultades derivadas de la situación local. Subrayó que los avances en las relaciones bilaterales y la atención de las autoridades vietnamitas han fortalecido la confianza y el optimismo de la comunidad.

En su intervención, Le Hoai Trung articuló su mensaje en torno a tres ejes: los resultados del XIV Congreso, el estado actual de las relaciones Vietnam–Rusia y las tareas prioritarias para el futuro.

Puntualizó que el Congreso definió nuevos objetivos, enfoques y métodos de trabajo, resumidos en el lema “Hablar menos, hacer más y llevar las tareas hasta el final”, con el propósito de elevar la eficacia del liderazgo y la gestión del desarrollo nacional.

El canciller valoró asimismo el dinamismo, la profundidad y el carácter sustancial de la cooperación bilateral bajo la orientación de los máximos dirigentes de ambos países. Señaló que las recientes reuniones permitieron intercambiar expectativas concretas, delinear nuevas perspectivas y reafirmar la determinación común de seguir fortaleciendo la asociación bilateral.

Ante la nutrida presencia de estudiantes y jóvenes, hizo especial hincapié en la necesidad de intensificar la cooperación educativa y formativa con Rusia. Anunció que a partir de 2026 se impulsará con mayor fuerza el intercambio estudiantil, con el objetivo de suplir la escasez de recursos humanos especializados en el ámbito ruso y aprovechar la sólida base científica y tecnológica de Rusia para formar cuadros altamente calificados para Vietnam.

La visita abre una nueva etapa de esfuerzos destinados a consolidar la amistad y la cooperación bilateral, en consonancia con la meta de construir un Vietnam pacífico, independiente, democrático y próspero./.