Industria turística de Vietnam se adapta y aprovecha avances de tecnología digital

Hanoi (VNA) - Vietnam ha aplicado avances tecnológicos para desarrollar el turismo digital e inteligente en aras de crear nuevos productos atractivos, atraer turistas, mejorar la competitividad y estimular el crecimiento y el desarrollo sostenible de la industria de ocio.

Aplicación Vietnam Travel de la Administración de Turismo de Vietnam (Fuente: vietnamtourism.gov.vn)

El Primer Ministro aprobó el "Plan maestro para la aplicación de las tecnologías de la información en el turismo para el período 2018 - 2020, con visión a 2025", que tiene como objetivo desarrollar un ecosistema turístico inteligente.

Además, la estrategia de desarrollo turístico de Vietnam hasta 2030 establece una orientación para acelerar el proceso de transformación digital en la industria sin humo.

Recientemente, la Resolución 82/NQ-CP del Gobierno asignó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo la tarea de construir un ecosistema turístico inteligente para apoyar la gestión estatal de actividades turísticas y mejorar la experiencia de los visitantes.

En consecuencia, muchas localidades como Hanoi, Da Nang, Quang Nam, Khanh Hoa y Ciudad Ho Chi Minh han promovido la conversión y el desarrollo del turismo digital e inteligente.

Según la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, se han aplicado tecnologías avanzadas y modernas como la realidad virtual y aumentada, las imágenes de 3D para lanzar muchos productos nuevos.

En particular, la provincia de Thanh Hoa aplica tecnología de realidad virtual y aumentada en aplicaciones de teléfonos inteligentes para recrear vívidamente imágenes de destinos turísticos famosos como la ciudadela de la dinastía Ho y la reserva natural Pu Luong.

Hanoi ha desarrollado las aplicaciones Visit Hanoi y MyHanoi con funciones de asistente de viaje virtual para ayudar a los turistas. Además, los destinos conocidos como el Templo de la Literatura, la Ciudadela Imperial de Thang Long y el Museo de Bellas Artes de Vietnam han desarrollado sistemas de interpretación automática y otras tecnologías modernas para atender a los visitantes.

Algunas zonas turísticas han aplicado el sistema de billetes electrónicos, como el Templo de la Literatura,el área de reliquias del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial y el Templo Quan Thanh. Esta medida permite que todo el grupo utilice un solo billete electrónico, ayudando a reducir los costes de impresión y los residuos y proteger el medio ambiente.

Mientras, la ciudad costera de Da Nang utiliza la aplicación de chatbot "Da Nang Fantasticity", la primera tecnología utilizada en Vietnam y el Sudeste Asiático (junto con Singapur).

El servicio de viaje en autobús de dos pisos City Tour Hop On-Hop Off en Ciudad Ho Chi Minh aplica nueva tecnología que combina datos digitales sobre tráfico y turismo, y datos de preferencias de los visitantes para diseñar recorridos adecuados, venta de boletos y pagos en línea, suministro gratis de Wifi y narración automática en muchos idiomas.

No debe obviarse la plataforma digital "Google Arts and Culture - Wonders of Vietnam", la cual ha contribuido a promover el valor de los patrimonios más destacados del país, como la cueva de Son Doong, la antigua ciudad de Hoi An, las reliquias de My Son y otros sitios patrimoniales.

De acuerdo con una reciente encuesta de la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam, la tasa de turistas nacionales que reservan hoteles y tours en línea fue de más del 60%. Los visitantes internacionales que utilizaron estos dos servicios alcanzaron más del 75%, de los cuales el 70% de ellos tenían menos de 35 años.

Otra encuesta de turistas internacionales a Vietnam mostró que hasta el 71% de los viajeros buscan información sobre el destino en Internet y el 64% hace reservas y compra servicios online durante su viaje al país indochino.

En el Foro de turismo de alto nivel titulado "La transformación digital promueve el desarrollo turístico", el Ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Van Hung, destacó la necesidad de centrarse en desarrollar un turismo inteligente para mejorar la capacidad y eficiencia de la gestión estatal del turismo, y atraer a más visitantes nacionales y extranjeros.

Los expertos creen que las agencias turísticas deben captar las tendencias turísticas a partir de la investigación y las prácticas operativas para encontrar soluciones adaptativas, proponer ideas pioneras y convertir los "productos digitales" en "productos turísticos digitales".

Además, cada empresa también debe ser proactiva y creativa e incrementar la inversión en transformación digital, considerándola como la clave de la competitividad para un desarrollo más fuerte y sostenible./.