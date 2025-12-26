Industria textil vietnamita consolida posición en la cadena de suministro global

Hanoi, (VNA)- En un contexto marcado por la disrupción de las cadenas de suministro globales, el aumento de los costos logísticos y los rápidos cambios en las políticas comerciales internacionales, la industria textil y de confección de Vietnam logró en 2025 mantener su ritmo de crecimiento, demostrando capacidad de adaptación y consolidando su papel estratégico dentro de la cadena de suministro mundial.



La persistencia en la estrategia de diversificación de mercados, productos y clientes ha permitido que los productos textiles vietnamitas estén presentes en 138 países y territorios. Este enfoque se considera un factor clave para reducir riesgos y mejorar la capacidad de adaptación ante las fluctuaciones impredecibles del mercado internacional.



Presiones competitivas cada vez más intensas



Nguyen Ngoc Binh, director general de la Corporación Textil y de Confección Hoa Tho, señaló que en 2025 el sector mantuvo una tendencia de recuperación, aunque aún inestable, con una demanda global débil y mercados sujetos a fuertes fluctuaciones debido a los cambios en las políticas comerciales, en particular las medidas de aranceles recíprocos y de defensa comercial aplicadas por Estados Unidos y otros grandes mercados.



En este contexto, gracias a los esfuerzos colectivos de sus trabajadores y a una gestión flexible, Hoa Tho alcanzó ingresos por aproximadamente 210,7 millones de dólares, superando en un 10% el plan anual; exportaciones por 268 millones de dólares, beneficios consolidados de más de 15,2 millones de dólares, un incremento del 16% en el ingreso medio de los empleados respecto a 2024, y aportes al presupuesto estatal por alrededor de 7,3 millones de dólares.



De cara al futuro, la empresa implementará de manera integral soluciones clave, entre ellas la reorganización de su cartera de clientes y productos estratégicos para cada planta de confección, el desarrollo de nuevas líneas de hilados con mayor valor añadido, el aprovechamiento eficiente de los proyectos de modernización industrial, así como el fortalecimiento de los recursos humanos mediante el aumento de los ingresos de los trabajadores y una gestión financiera más rigurosa.



Por su parte, Vu Ngoc Tuan, director general de la Corporación Textil y de Confección Nam Dinh, afirmó que la industria enfrenta una presión cada vez mayor en términos de precios, producción sostenible y exigencias medioambientales.



Gracias a los esfuerzos del conjunto del sistema, la empresa alcanzó ingresos por aproximadamente 46,9 millones de dólares, con beneficios antes de impuestos cercanos a 99.000 dólares y un ingreso medio de los trabajadores de alrededor de 350 dólares mensuales.



Para 2026, Nam Dinh se fija como objetivo ingresos por 45,7 millones de dólares y beneficios de unos 464.000 dólares, centrando sus esfuerzos en mejorar la gestión, la administración y en establecer políticas salariales y de bienestar competitivas para retener y atraer mano de obra calificada.



Desarrollo de productos distintivos y mayor valor añadido



El Grupo Textil de Vietnam (Vinatex) cerró 2025 con resultados positivos, alcanzando ingresos por aproximadamente 719 millones de dólares y beneficios de 51,6 millones de dólares, el segundo nivel más alto en sus 30 años de desarrollo. El ingreso medio mensual de los trabajadores se situó en torno a 445 dólares, lo que representa un aumento del 10 % respecto a 2024.



Para 2026, Vinatex se propone alcanzar ingresos cercanos a 761 millones de dólares y beneficios de entre 45,7 y 57,1 millones de dólares, en un contexto de mercado que sigue presentando importantes desafíos.



Según Vu Duc Giang, presidente de la Asociación Textil y de Confección de Vietnam, 2025 marcó una recuperación notable del sector, con exportaciones por valor de 46.000 millones de dólares, un incremento del 5,6 % interanual, y un superávit comercial de 21.000 millones de dólares. La tasa de valor añadido nacional alcanzó aproximadamente el 52 %, lo que refleja avances significativos en la autonomía de insumos y materiales.



Sin embargo, persisten dificultades relacionadas con la interrupción de las cadenas de suministro, el aumento de los costos logísticos y las crecientes exigencias de los socios comerciales.



Para alcanzar el objetivo de exportaciones de entre 48.000 y 49.000 millones de dólares en 2026, con la meta de llegar a 64.500 millones de dólares en 2030, el sector se centrará en tres pilares fundamentales: la diversificación continua de mercados, productos y clientes; el impulso de la inversión y la integración de la cadena de valor; y el desarrollo de recursos humanos vinculados a la ciencia, la tecnología y la construcción de marcas vietnamitas.



En particular, el desarrollo de productos diferenciados con alto valor añadido se perfila como una vía estratégica para generar avances decisivos y reforzar la competitividad de la industria textil vietnamita en los próximos años./.