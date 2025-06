Industria textil de Vietnam avanza gracias a una sólida vinculación

Hanoi (VNA)- A pesar de enfrentar varios desafíos en los primeros meses del año, especialmente debido a las políticas fiscales de Estados Unidos, la industria textil de Vietnam mantiene su estabilidad y confianza, encontrando soluciones para superar las dificultades.



Las empresas textiles y de confección se transforman de forma ecológica, cumpliendo con los altos estándares del mercado. (Foto: PV/Vietnam+)



Así lo compartió con la prensa Vu Duc Giang, presidente de la Asociación de Confecciones y Textiles de Vietnam, quien presentó resultados positivos del sector en los primeros meses del año.



En mayo de 2025, el valor de las exportaciones de productos textiles alcanzó los 3,71 mil millones de dólares, un aumento del 2,8% respecto al mes anterior y un 12,6% en comparación con el mismo período del año pasado.



En total, en los primeros cinco meses del año, las exportaciones alcanzaron los 17,58 mil millones de dólares, un incremento del 9% en comparación con 2024.

Se espera que las exportaciones durante el primer semestre de 2025 puedan llegar entre 21 y 22 mil millones de dólares, y que la industria logre una cifra total de exportación de entre 47 y 48 mil millones de dólares a finales de este año, dijo Giang.



El ejecutivo explicó que la industria textil no solo ha tenido un fuerte crecimiento en mercados tradicionales como Estados Unidos, sino que también ha expandido su presencia hacia el Medio Oriente, África y más de 130 mercados globales.



Muchas empresas han invertido en tecnologías modernas y están elaborando productos complejos que anteriormente solo podían fabricarse en países desarrollados, señaló.



Destacó la estrecha colaboración entre las empresas y la Asociación de Confecciones y Textiles de Vietnam, lo que ha permitido a las empresas superar dificultades y avanzar hacia un desarrollo sostenible. La Asociación no solo coordina, sino que también juega un papel fundamental como aliado, escuchando y proponiendo soluciones al Gobierno.



Además, agregó, la industria textil ha puesto énfasis en la creación de zonas industriales de teñido y tejido que cumplan con los estándares ambientales.



Reveló que el próximo 25 de junio, la Asociación recibirá a inversionistas en este sector en Ciudad Ho Chi Minh, reafirmando su compromiso con la protección del medio ambiente y la implementación de los acuerdos alcanzados en la COP26.



Por otra parte, muchas empresas han comenzado a comercializar sus productos en plataformas de comercio electrónico, obteniendo reconocimiento internacional por su calidad. En un contexto de globalización, la industria textil de Vietnam está consolidando su identidad propia, no solo compitiendo en precio, sino también en el valor de su marca y cultura./.