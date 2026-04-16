Industria química de Vietnam impulsa producción y exportaciones en medio de crisis global

Línea de producción en la empresa DAP No.2-Vinachem (Fuente: nhandan.vn)

En un contexto geopolítico global cada vez más complejo, para alcanzar el objetivo de crecimiento económico de dos dígitos establecido por el Gobierno vietnamita, las empresas del sector químico han puesto en marcha un conjunto integral de medidas destinadas a mitigar riesgos e impulsar la producción y las exportaciones.

El director general de la empresa DAP No.2-Vinachem, Vu Viet Tien, señaló que el conflicto en Medio Oriente ha elevado los costos de insumos, logística y transporte, además de prolongar los tiempos de envío, con el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro que afectan la eficiencia operativa.

Gracias a la implementación de diversas medidas, en los últimos tres meses la empresa alcanzó una producción de 70 mil 250 toneladas de fosfato diamónico (DAP), un crecimiento del 6%; el valor de su producción industrial superó los 46 millones de dólares, un aumento del 11%; los ingresos netos alcanzaron cerca de 47 millones de USD, un 13% por encima del plan y un 48% más interanual; mientras que los beneficios totalizaron 1,94 millones de dólares, equivalente al 42% del objetivo anual. Las exportaciones sumaron 1,35 millones de dólares.



En el segundo trimestre, la empresa se propone producir 69.000 toneladas de DAP, con ingresos netos de casi 48 millones de dólares y beneficios de más de 1,5 millones de dólares. Para cumplir estos objetivos, continuará aplicando soluciones tecnológicas, estabilizando el funcionamiento de los equipos y mejorando la calidad de los productos, señaló Tien.



De manera similar, Nguyen Van Dong, director general de la empresa Vietnam Apatite, indicó que, además del aumento de los costos de insumos y las interrupciones en el suministro, la compañía sigue enfrentando desafíos relacionados con los recursos, las áreas mineras, los vertederos y el suministro de materias primas para el procesamiento del mineral.

En 2026, esta entidad se fija como meta producir y vender 1,99 millones de toneladas de mineral de apatita, alcanzar ingresos de unos 170 millones de dólares y beneficios antes de impuestos de cerca de 25 millones de dólares.

Entre las soluciones inmediatas clave figuran la eliminación de cuellos de botella en la liberación de terrenos, la finalización de los trámites legales para las zonas mineras, la inversión en infraestructuras de vertederos y la mejora de la eficiencia en el procesamiento de minerales. Asimismo, la empresa está impulsando la transformación digital en la gestión de equipos y las operaciones productivas.



Por su parte, la empresa de batería Pinaco aspira a lograr un crecimiento superior al 10% este año, con ingresos de unos 184 millones de dólares, beneficios de alrededor de 7,7 millones de dólares y exportaciones de al menos 46 millones de dólares.



Para ello, prevé aumentar las ventas de baterías en un 20%, ampliar las transacciones entre empresas (B2B) y desarrollar clientes OEM (fabricación bajo diseño y marca de los clientes). Al mismo tiempo, diversifica sus mercados de exportación hacia América del Norte y Rusia, optimiza costos, mejora la eficiencia de los equipos y reduce la tasa de garantía al 1,2–1,4%./.