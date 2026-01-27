Industria cultural: Un nuevo motor de crecimiento para Vietnam

La música vietnamita se ha desarrollado fuertemente en los últimos 5 años (Fuente: Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo)

Entre 2021 y 2025, la industria cultural de Vietnam ha experimentado un notable crecimiento, destacándose en áreas como cine, música, turismo cultural y videojuegos. Esta expansión no solo ha generado ingresos millonarios, sino que también ha reforzado el "poder blando" del país en la escena internacional.



Durante los últimos cinco años, la industria cultural vietnamita ha crecido significativamente. Según Nguyen Thi Thu Phuong, directora del Instituto de Cultura, Artes, Deportes y Turismo de Vietnam, las industrias culturales no solo han contribuido al crecimiento económico y la creación de empleo, sino que también han aumentado el poder blando del país, mejorando su posición internacional a través de productos, servicios e imagen cultural.



El informe del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo muestra que el valor de producción de la industria cultural alcanzó los 44 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 7,2% en el número de empresas y un incremento del 7,4% en la fuerza laboral. Esto refleja un cambio de enfoque, pasando de ver la cultura solo como preservación a reconocerla como un pilar económico y social.



El cine vietnamita ha tenido un gran impulso, con cifras récord de taquilla en películas nacionales como “Mai”, “Tham Tu Kien”, y “Mua do”, que alcanzaron hasta 30,76 millones de dólares. Además, la calidad técnica y la producción se acercan a los estándares internacionales.



La música vietnamita también se ha consolidado como una industria clave, exportando cultura y promoviendo el turismo musical. El crecimiento de plataformas digitales y servicios de streaming ha transformado el consumo de música, mientras que eventos a gran escala como “Say Hi with Bros” y “Call Me By Fire” han influido en las preferencias del público.



El Gobierno vietnamita ha implementado estrategias clave para el desarrollo de la cultura, con la aprobación de planes a largo plazo hasta 2030, reconociendo la importancia de la cultura como pilar de desarrollo sostenible.



El borrador del informe político del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam también subraya el desarrollo de la "industria cultural y la economía del patrimonio" como un objetivo estratégico.



Tu Thi Loan, presidenta de la Asociación de Desarrollo Cultural Comunitario de Vietnam, destacó que la industria cultural y creativa debe convertirse en una fuerza clave para aprovechar el potencial cultural y convertirlo en un motor económico, promoviendo la cultura vietnamita en el mundo.



Consideró que es fundamental crear centros industriales culturales, fortalecer el uso de tecnologías digitales en la producción y comercialización de productos culturales, y apoyar a los emprendedores y artistas.



Nguyen Thi Thu Ha, directora del Centro de Desarrollo de la Industria Cultural y Artes Contemporáneas, recalcó que es esencial contar con un marco institucional y político adecuado para el desarrollo de la industria, apoyado por el estado en áreas como infraestructura cultural, financiación y protección de los derechos de propiedad intelectual.



Si se implementan estas soluciones de manera integral, la industria cultural de Vietnam tiene el potencial de convertirse en un pilar clave del desarrollo económico sostenible y una industria creativa con competitividad global, fortaleciendo el prestigio del país en el escenario internacional, afirmó. /.