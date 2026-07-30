India abre mercado para durián fresco de Vietnam

Cosecha de durián en la comuna de Truong Long, Can Tho. Foto: Thu Hien - VNA

El Departamento de Cultivos y Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam informó hoy que la India ha autorizado oficialmente la importación de durián fresco vietnamita para el consumo.



Según la Embajada de Nueva Delhi en Hanoi, el Gobierno de la India emitió la quinta modificación de la Orden de Cuarentena Vegetal (Regulación de Importaciones a la India) de 2026, mediante una notificación emitida el 9 de julio. La disposición fue publicada en la Gaceta Oficial de la India el 13 de julio y entró en vigor desde su publicación.



Con la nueva normativa, la India incorpora a Vietnam a la lista de países autorizados para exportar durián fresco (Durio zibethinus) destinado al consumo en ese mercado. Cabe destacar que las autoridades indias no exigen declaraciones fitosanitarias adicionales en el certificado fitosanitario ni establecen requisitos especiales de importación para este producto.



La apertura oficial del mercado indio al durián vietnamita es el resultado del proceso de intercambio y cooperación técnica entre las autoridades fitosanitarias de ambos países, y refleja además el fortalecimiento de la cooperación agrícola y comercial entre Vietnam y la India.



La India representa un mercado con una población de gran tamaño, una clase media en expansión y una demanda cada vez mayor de productos agrícolas y alimentarios importados de alta calidad. El acceso a este mercado ofrece a las empresas vietnamitas una nueva oportunidad para diversificar sus destinos de exportación, reducir la dependencia de los mercados tradicionales y aumentar el valor y el prestigio de esta fruta en el ámbito internacional.