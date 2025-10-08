Inaugurarán hoy 50.ª reunión del Comité Permanente del Parlamento vietnamita

Hanoi (VNA)- La 50.ª reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam se inaugurará esta tarde en la sede del órgano legislativo, en Hanoi, y se prologará por seis días.

Panorama de la 49.ª reunión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam (Foto: VNA)

Las sesiones se llevarán a cabo en la tarde de hoy, todo el día 9 de octubre y del 13 a la mañana del 17 de este mes (con la tarde del 17 y el 18 como días de reserva). El presidente de la AN, Tran Thanh Man, pronunciará el discurso de apertura y dirigirá la reunión junto con los subtitulares del Parlamento.

En la ocasión, el Comité Permanente de la AN evaluará una serie de proyectos de ley importantes, que incluyen la Ley de Prensa (modificada), la Ley de Población, la Ley de Prevención de Enfermedades, la Ley de Construcción (modificada), la Ley de Gestión Tributaria (modificada), la Ley de Impuesto sobre la Renta Personal (modificada), la Ley de Planificación (modificada), la Ley de Transformación Digital, la Ley de Alta Tecnología (modificada) y la Ley de Inversión (modificada).

También revisará la enmienda y complementación de las legislaciones sobre precios, estadísticas, transferencia de tecnología, planificación urbana y rural, negocio de seguros, recepción de ciudadanos, quejas y denuncias, geología y minería, agricultura y medio ambiente, lucha anticorrupción, gestión de la deuda pública, así como industria de defensa, seguridad y movilización industrial.

Además, se considerarán y aprobarán resoluciones clave, incluyendo una guía para determinar la estructura, composición y asignación de candidatos para los Consejos Populares a todos los niveles para el mandato 2026-2031, y una resolución sobre la tasa del impuesto de protección ambiental para la gasolina, el petróleo y los lubricantes para 2026.

En cuanto al trabajo de supervisión, el Comité Permanente de la AN analizará los informes sobre: la supervisión de la respuesta a las peticiones de los votantes en el noveno período de sesiones de la XV Legislatura; los resultados de la recepción de ciudadanos, el manejo de cartas y la resolución de quejas y denuncias de 2025; y la atención a las aspiraciones de los pobladores en septiembre pasado.

La sesión también debatirá el informe gubernamental que resume los cinco años de implementación de la Resolución del Parlamento sobre la inversión en el Programa de Objetivos Nacionales para el desarrollo socioeconómico en las zonas montañosas y pobladas por minorías étnicas para el período 2021-2025, y propondrá contenido para la etapa 2026-2030.

Los diputados darán su opinión sobre los informes gubernamentales relacionados con los planes de desarrollo socioeconómico y el presupuesto estatal, el plan fiscal y presupuestario, de inversión pública y financiero nacional.

Al mismo tiempo, comentarán sobre el proyecto de informe que sintetiza las opiniones y recomendaciones de los electores y el pueblo a enviarse al décimo período de sesiones de la AN de la XV Legislatura.

En cuanto a la toma de decisiones sobre asuntos importantes, el Comité Permanente del Parlamento revisará temas como el tratamiento de la deuda de arrendamiento de tierras de las unidades de servicios públicos; el ajuste del Plan Maestro Nacional para el período 2021-2030; el proyecto de Decreto del Gobierno sobre algunas políticas específicas para el desarrollo de la industria de misiles; la presentación de ciertos acuerdos en el ámbito de relaciones exteriores a la AN para su ratificación; mecanismos y políticas específicas para implementar la Resolución N.º 71-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la educación y la formación; la política de inversión para el Programa de Objetivos Nacionales para la modernización y mejora de la calidad de la educación y formación para el período 2026-2035; y varios asuntos de personal.

Además, examinará y decidirá la asignación y el plan de inversión pública con cargo al presupuesto central en 2025, y el ajuste de los planes de inversión pública a partir de ese fondo de las localidades tras las fusiones.

Finalmente, el Comité Permanente del Parlamento dará opinión sobre los preparativos para el décimo período de sesiones de la XV Legislatura./.