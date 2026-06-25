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Inauguran XIII Congreso Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh

El XIII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh define las prioridades de la juventud vietnamita para 2026-2031.

Hanoi (VNA)- El XIII Congreso Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) para el período 2026-2031 quedó inaugurado hoy oficialmente en Hanoi, con la presencia del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam.

    El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en la cita (Foto: VNA)



En la ceremonia participaron dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, representantes del Frente de la Patria de Vietnam, los organismos centrales, ministerios, sectores y organizaciones sociopolíticas, así como autoridades locales.

También estuvieron presentes 788 delegados destacados, en representación de más de 5,1 millones de miembros de la Unión y cerca de 22 millones de jóvenes de todo el país.

En su discurso inaugural, Bui Quang Huy, primer secretario del Comité Central de la UJCHCM y vicepresidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, destacó que, bajo el lema “Aspiración – Vanguardia – Unidad – Valentía – Creatividad”, la labor de la Unión y los movimientos juveniles han alcanzado importantes logros durante el mandato concluido.

Según señaló, la organización ha experimentado una profunda transformación en su pensamiento, contenidos y métodos de trabajo, orientándose hacia una mayor eficacia práctica y colocando a los jóvenes en el centro de sus actividades.

La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se han consolidado como ejes prioritarios de la labor juvenil, dijo.

A través de tres movimientos de acción revolucionaria y tres programas de acompañamiento a la juventud, señaló, se ha fortalecido el papel pionero de los jóvenes, así como su sentido de responsabilidad y su deseo de contribuir al desarrollo nacional.

Subrayó que numerosos ejemplos destacados en los ámbitos de la educación, el trabajo, la investigación científica, el emprendimiento, el voluntariado, la transformación digital y la defensa de la patria han contribuido a proyectar la imagen de una juventud vietnamita moderna, caracterizada por su capacidad, inteligencia y compromiso.

El XIII Congreso se celebra en un contexto en el que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo impulsada por la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la integración internacional. Al mismo tiempo, se lleva a cabo la implementación de las resoluciones adoptadas en el XIV Congreso Nacional del Partido y en el XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam.

En este contexto, Quang Huy expresó su confianza en que el evento reflejará la voluntad, la confianza y las aspiraciones de la juventud vietnamita, contribuyendo a la consecución de los objetivos de desarrollo nacional para 2030 y la visión estratégica hacia 2045.

El mandato 2022-2026 dejó resultados destacados en materia de educación ideológica, difusión de valores, implementación de movimientos de acción revolucionaria, promoción de la creatividad y las competencias digitales de los jóvenes, apoyo a su desarrollo integral, fortalecimiento de la organización juvenil y participación en la construcción del Partido.

Para el período 2026-2031, la labor de la Unión y los movimientos juveniles estarán orientados a formar una generación de jóvenes vietnamitas con ideales y valentía revolucionarios, vocación de servicio y capacidad de adaptación a la era digital.

Asimismo, se impulsará ampliamente el movimiento “La juventud vietnamita, pionera en la nueva era” y el programa “Desarrollo integral de la juventud vietnamita”, junto con el fortalecimiento de la organización juvenil, y la promoción del papel de la juventud en la construcción y defensa del Partido y del sistema político./.

VNA/VNP

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