Inauguran XIII Congreso Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh

Hanoi (VNA)- El XIII Congreso Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) para el período 2026-2031 quedó inaugurado hoy oficialmente en Hanoi, con la presencia del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam.

El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en la cita (Foto: VNA)





En la ceremonia participaron dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, representantes del Frente de la Patria de Vietnam, los organismos centrales, ministerios, sectores y organizaciones sociopolíticas, así como autoridades locales.



También estuvieron presentes 788 delegados destacados, en representación de más de 5,1 millones de miembros de la Unión y cerca de 22 millones de jóvenes de todo el país.



En su discurso inaugural, Bui Quang Huy, primer secretario del Comité Central de la UJCHCM y vicepresidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, destacó que, bajo el lema “Aspiración – Vanguardia – Unidad – Valentía – Creatividad”, la labor de la Unión y los movimientos juveniles han alcanzado importantes logros durante el mandato concluido.

Según señaló, la organización ha experimentado una profunda transformación en su pensamiento, contenidos y métodos de trabajo, orientándose hacia una mayor eficacia práctica y colocando a los jóvenes en el centro de sus actividades.



La ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se han consolidado como ejes prioritarios de la labor juvenil, dijo.



A través de tres movimientos de acción revolucionaria y tres programas de acompañamiento a la juventud, señaló, se ha fortalecido el papel pionero de los jóvenes, así como su sentido de responsabilidad y su deseo de contribuir al desarrollo nacional.



Subrayó que numerosos ejemplos destacados en los ámbitos de la educación, el trabajo, la investigación científica, el emprendimiento, el voluntariado, la transformación digital y la defensa de la patria han contribuido a proyectar la imagen de una juventud vietnamita moderna, caracterizada por su capacidad, inteligencia y compromiso.



El XIII Congreso se celebra en un contexto en el que Vietnam entra en una nueva etapa de desarrollo impulsada por la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la integración internacional. Al mismo tiempo, se lleva a cabo la implementación de las resoluciones adoptadas en el XIV Congreso Nacional del Partido y en el XI Congreso Nacional del Frente de la Patria de Vietnam.



En este contexto, Quang Huy expresó su confianza en que el evento reflejará la voluntad, la confianza y las aspiraciones de la juventud vietnamita, contribuyendo a la consecución de los objetivos de desarrollo nacional para 2030 y la visión estratégica hacia 2045.

El mandato 2022-2026 dejó resultados destacados en materia de educación ideológica, difusión de valores, implementación de movimientos de acción revolucionaria, promoción de la creatividad y las competencias digitales de los jóvenes, apoyo a su desarrollo integral, fortalecimiento de la organización juvenil y participación en la construcción del Partido.



Para el período 2026-2031, la labor de la Unión y los movimientos juveniles estarán orientados a formar una generación de jóvenes vietnamitas con ideales y valentía revolucionarios, vocación de servicio y capacidad de adaptación a la era digital.



Asimismo, se impulsará ampliamente el movimiento “La juventud vietnamita, pionera en la nueva era” y el programa “Desarrollo integral de la juventud vietnamita”, junto con el fortalecimiento de la organización juvenil, y la promoción del papel de la juventud en la construcción y defensa del Partido y del sistema político./.