Inauguran VIII Congreso Nacional de Asociación de Veteranos de Guerra de Vietnam

Hanoi (VNA) - El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, asistió y pronunció un discurso en la ceremonia de apertura del VIII Congreso Nacional de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Vietnam (AVVV) para el período 2026-2031, celebrada hoy en esta capital.

En el evento (Fuente: VNA)



El Congreso reunió a 456 delegados en representación de más de tres millones de veteranos de guerra de todo el país.

Bajo el lema de promover las tradiciones de lealtad, solidaridad, conducta ejemplar e innovación, el evento tuvo como objetivo evaluar los resultados alcanzados durante el último mandato y definir las orientaciones y prioridades para los próximos cinco años.



En su discurso inaugural, el general Be Xuan Truong, vicepresidente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam (FPV) y presidente de la AVVV, destacó que la asociación cumplió con éxito las tareas políticas fijadas por su VII Congreso, pese a las dificultades y desafíos enfrentados durante el período anterior.



Asimismo, resaltó las contribuciones de los veteranos a la defensa de los fundamentos ideológicos del Partido, la lucha contra las opiniones erróneas y hostiles, la supervisión social, la prevención de la corrupción y el despilfarro, así como su participación en los programas nacionales de desarrollo rural, reducción sostenible de la pobreza y bienestar social.



La asociación también ha colaborado estrechamente con organismos y organizaciones competentes para promover la educación histórica y tradicional, fomentar los valores revolucionarios y el espíritu de autosuperación entre las nuevas generaciones, fortalecer la organización en todos los niveles y formar cuadros capacitados para cumplir eficazmente las tareas asignadas, añadió.



El VIII Congreso tiene una importancia especial, ya que permite evaluar los logros y las lecciones extraídas del período anterior, definir las orientaciones futuras y elegir un equipo dirigente con la capacidad necesaria para conducir a la asociación en el cumplimiento de sus objetivos.



Be Xuan Truong subrayó que el éxito del Congreso constituirá una importante fuente de motivación y confianza para que la asociación continúe fortaleciendo su papel en la defensa del Partido, el Estado, el pueblo y el sistema socialista.

Según el informe político presentado en el Congreso, la AVVV continuó desempeñando un papel activo en la construcción del Partido y del Estado y en la defensa de los intereses nacionales durante el período 2021-2026. Los programas de desarrollo económico y reducción de la pobreza impulsados por la asociación mantuvieron resultados positivos. Actualmente, la organización agrupa a ocho mil 228 empresas, dos mil 045 cooperativas y más de 190 mil explotaciones agrícolas y modelos de producción familiar, que generan empleo para más de 781 mil trabajadores.



Los veteranos de guerra de todo el país movilizaron casi 37 millones de dólares estadounidenses para actividades de reconocimiento y apoyo a las personas con méritos revolucionarios. La asociación también participó activamente en la búsqueda y recuperación de restos de combatientes caídos, contribuyendo a localizar 20 mil 725 conjuntos de restos y apoyando la identificación de seis mil 337 mártires mediante pruebas de ADN.



Además, los veteranos contribuyeron a la eliminación de más de 16 mil viviendas precarias y deterioradas, y apoyaron la construcción o entrega de más de 12 mil 400 viviendas para miembros en situación vulnerable.



Para el período 2026-2031, el congreso se centrará en consolidar una estructura organizativa sólida, eficiente y racionalizada, con un liderazgo ejemplar, así como en acelerar la transformación digital en toda la asociación. Entre los principales objetivos figuran garantizar la firmeza política de sus miembros, ampliar la afiliación de veteranos elegibles, fortalecer la capacitación y formación profesional, reducir la pobreza entre los hogares de veteranos, generar más oportunidades de empleo y digitalizar la totalidad de los registros de miembros y de la organización.



El borrador del informe político también establece cinco grandes grupos de tareas y soluciones, entre ellas reforzar el papel de los veteranos en la construcción del Partido y del Estado, promover el espíritu de autosuficiencia y el desarrollo económico, proteger los derechos e intereses legítimos de los afiliados, ampliar la diplomacia popular y fomentar el patriotismo y las tradiciones revolucionarias entre las nuevas generaciones./.