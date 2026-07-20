Inauguran tercer pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato

La sesión inaugural del tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato . Foto: Duong Giang - VNA

El tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato quedó inaugurada hoy en Hanoi, bajo la presidencia del secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam.



La sesión inaugural fue dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



Durante la reunión el Comité Central examinará y adoptará decisiones de gran importancia para implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV, fortalecer la construcción del Partido y del sistema político, así como impulsar el desarrollo del país en la nueva etapa.

En su discurso de apertura, To Lam destacó que el tercer pleno tiene la misión de convertir las orientaciones estratégicas aprobadas en el XIV Congreso Nacional del Partido en políticas concretas destinadas a eliminar los obstáculos, liberar recursos y generar nuevos motores de crecimiento.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. Foto: Thong Nhat - VNA

Enfatizó que los 13 temas incluidos en la agenda buscan reforzar la capacidad de liderazgo, gobernanza, administración, acción, desarrollo y defensa del país.



Señaló que las decisiones adoptadas deben contribuir a fortalecer la capacidad de liderazgo y gobierno, y la calidad operativa del Partido y del aparato estatal; consolidar una gestión unificada del espacio de desarrollo y de los recursos nacionales; avanzar hacia un modelo de crecimiento basado en la productividad, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y el capital humano; y reforzar la capacidad de prevención, resiliencia y defensa nacional.



Asimismo, subrayó que las nuevas políticas deben definir con claridad los obstáculos a superar, las capacidades que se pretende generar y las condiciones necesarias para garantizar una implementación eficaz.

Enfatizó que los 13 temas incluidos en la agenda buscan reforzar la capacidad de liderazgo, gobernanza, administración, acción, desarrollo y defensa del país.Señaló que las decisiones adoptadas deben contribuir a fortalecer la capacidad de liderazgo y gobierno, y la calidad operativa del Partido y del aparato estatal; consolidar una gestión unificada del espacio de desarrollo y de los recursos nacionales; avanzar hacia un modelo de crecimiento basado en la productividad, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y el capital humano; y reforzar la capacidad de prevención, resiliencia y defensa nacional.Asimismo, subrayó que las nuevas políticas deben definir con claridad los obstáculos a superar, las capacidades que se pretende generar y las condiciones necesarias para garantizar una implementación eficaz.

Delegados participantes en la reunión. Foto: Thong Nhat – VNA



En este sentido, el máximo dirigente propuso cuatro transformaciones estratégicas, incluyendo mejorar el funcionamiento del Partido y del sistema político tras la reorganización del aparato; revisar la normativa sobre las conductas prohibidas para los militantes; evaluar el modelo de gobierno local de dos niveles y analizar los proyectos para establecer Quang Ninh y Bac Ninh como ciudades bajo administración central.



Subrayó la necesidad de una gestión unificada del espacio de desarrollo y los recursos nacionales mediante la evaluación de la implementación de la Resolución No. 18 sobre la gestión y el uso de la tierra; la orientación para modificar la Ley de Tierras y otras normas relacionadas; así como la revisión de la Resolución No. 36 sobre el desarrollo sostenible de la economía marítima.



También se refirió a renovar el modelo de crecimiento basado en la productividad, la ciencia, la tecnología y el desarrollo del capital humano. Este tema se debatirá junto con el informe sobre la situación socioeconómica del primer semestre y las tareas para el segundo semestre de 2026, así como con el proyecto de renovación del modelo de desarrollo de Vietnam.



Panorama de la reunión. Foto: Duong Giang - VNA



Paralelamente, destacó el proyecto de construir una sociedad ordenada, segura y civilizada, con las personas como eje central, la cultura como fundamento y el Estado de derecho y la disciplina como pilares.



Indicó la importancia de fortalecer la capacidad nacional de prevención, resiliencia y defensa mediante la Estrategia de Seguridad Nacional y la evaluación de la Resolución No. 24 sobre la respuesta al cambio climático, promoviendo el tránsito de un enfoque reactivo hacia uno basado en la previsión y la prevención temprana.



Delegados participantes en la reunión. Foto: Thong Nhat – VNA

El secretario general y presidente de Vietnam afirmó que estas cuatro transformaciones estratégicas están estrechamente vinculadas y constituyen la base para un desarrollo rápido y sostenible.



Asimismo, instó a los miembros del Comité Central a participar activamente en los debates y aportar propuestas concretas a los proyectos de resolución, programas y planes de acción, garantizando que todas las decisiones prioricen los intereses de la nación y del pueblo.



Tras la conclusión de la conferencia, las resoluciones y conclusiones deberán traducirse de inmediato en programas y planes de acción con objetivos, tareas, recursos, responsabilidades, plazos y resultados claramente definidos, a fin de superar la situación en la que políticas acertadas tardan en institucionalizarse o presentan deficiencias en su ejecución.

La delegación del Comité Central del Partido rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo. Foto: An Dang - VNA

El 20 de julio de 2026, en Hanoi, de la ceremonia inaugural, la delegación del Comité Central del Partido depositó ofrendas florales e incienso en memoria de los héroes y mártires en el Monumento conmemorativo ubicado en la calle Bac Son. Foto: Tuan Anh - VNA



Antes de la ceremonia inaugural, la delegación del Comité Central del Partido rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo y ofreció incienso en memoria de los héroes y mártires en el Monumento conmemorativo ubicado en la calle Bac Son.



Según el programa previsto, el tercer pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato se desarrollará hasta el 24 de julio./.