Inauguran proyecto de restauración del Sitio de Reliquias de la VNA en Tuyen Quang

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) — La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) celebró hoy la inauguración del proyecto de restauración de su sitio de reliquias ubicado en la comuna de Tan Trao, en la norteña provincia montañosa de Tuyen Quang. Este lugar fue sede de la agencia entre 1952 y 1954, durante la guerra de resistencia contra los colonialistas franceses.



La directora general de la VNA, Vu Viet Trang (segunda desde la derecha), y generaciones de líderes de la VNA en el sitio de las reliquias. (Foto: VNA)



Esta actividad tiene un gran valor simbólico, pues conmemora el 80.º aniversario del Día Nacional (2 de septiembre) y el 80.º aniversario de la fundación de la Agencia de Noticias de Vietnam (15 de septiembre).



La directora general de la VNA, Vu Viet Trang, rememoró la noble tradición de la agencia en esos años. Fue precisamente en este lugar, el 4 de marzo de 1952, cuando el presidente Ho Chi Minh visitó al personal del medio de prensa y les ofreció una emotiva orientación.



En el verano de 1954, al enterarse de la campaña de Dien Bien Phu, el Presidente Ho Chi Minh envió un mensaje a través de un oficial de enlace en el que decía que “Cuanto más rápido se difundan las noticias, antes triunfará la guerra de resistencia”. Estas palabras se convirtieron en un principio fundamental para generaciones de periodistas de la VNA, afirmó.



En los últimos años, explicó, el sitio de reliquias se ha convertido en un punto de encuentro para que generaciones de empleados, corresponsales y técnicos de la VNA recuerden sus tradiciones y cultiven el orgullo por la historia gloriosa de la agencia.



A lo largo de sus 80 años acompañando a la nación, la VNA ha sido reconocida con el título de héroe en tres ocasiones, además de recibir numerosos premios prestigiosos. Durante las guerras de resistencia, sus reporteros y técnicos trabajaron en todos los frentes, superando grandes dificultades para cumplir con excelencia las misiones asignadas por el Partido y el Estado.

Con el país entrando en una nueva etapa, una era de prosperidad nacional, la directora general manifestó su confianza en que el personal de la VNA se mantenga unido, creativo y comprometido para cumplir con las importantes tareas de comunicación que vienen.



La Oficina de la VNA se trasladó a finales de febrero de 1952 a la aldea de Hoang Lau, bajo el nombre clave T6, funcionando como centro de resistencia y suministrando información clave al Presidente Ho Chi Minh, al Comité Central del Partido y al Gobierno para planificar estrategias y apoyar la comunicación durante la campaña de Dien Bien Phu.



En 2001, el sitio fue reconocido como reliquia nacional y en 2012 se elevó a la categoría de reliquia nacional especial. Sin embargo, con el paso del tiempo, las estructuras sufrieron daños y deterioro, lo que motivó a los líderes de la agencia a iniciar este proyecto de restauración como un acto destacado para celebrar los 80 años de la VNA./.