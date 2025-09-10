Inauguran Programa “Amistad Pacífico" 2025 en provincia de Quang Tri

Quang Tri, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia central de Quang Tri, en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Vietnam, inauguró el Programa "Amistad Pacífico" 2025.

Los delegados se toman fotos de recuerdo durante el programa. (Foto: VNA)

Este evento, iniciado la víspera, tiene un significado especial en conmemoración del 30.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Estados Unidos.



El vicepresidente del Comité Popular provincial, Hoang Nam, ecplicó que este evento no solo es una actividad de cooperación internacional anual, sino también un mensaje fuerte sobre la paz, la cooperación y el desarrollo.



Quang Tri, que fue un territorio marcado por el sufrimiento durante la guerra, ahora se ha convertido en el lugar de inicio de actividades de cooperación internacional en pro de un futuro de paz y sostenibilidad, enfatizó.



El embajador de Estados Unidos en Vietnam, Marc Evans Knapper, destacó que la relación entre ambos países ha evolucionado hacia una asociación estratégica integral.

El programa "Amistad Pacífico" continúa el éxito del programa anterior "Asociación del Pacífico", con muchos proyectos humanitarios y civiles, incluidos los esfuerzos de respuesta a desastres, intercambio en salud pública y la mejora de la infraestructura en Quang Tri.



El programa, que se lleva a cabo del 8 al 20 de septiembre, incluye actividades como entrenamiento en respuesta a desastres naturales, uso de drones, formación en medicina militar, atención médica comunitaria y la construcción y reparación de estaciones de salud.



Estas actividades no solo refuerzan la cooperación internacional, sino que también contribuyen al desarrollo sostenible de la comunidad.



El Programa "Amistad Pacífico", iniciado por el Gobierno de los Estados Unidos, se implementa anualmente desde 2007 en Vietnam y en varios otros países. En 2025, el programa cambió su nombre de "Asociación del Pacífico" a "Amistad Pacífico", y continúa siendo un puente importante en las relaciones Vietnam-Estados Unidos y en la cooperación internacional./.