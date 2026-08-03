Hanoi (VNA) - La primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento) de la XVI Legislatura quedó inaugurada oficialmente hoy en esta capital.

Inauguran primera reunión extraordinaria de XVI Legislatura de Asamblea Nacional de Vietnam (Foto: VNA)





Durante este periodo de trabajo, los diputados analizarán y decidirán sobre una amplia agenda legislativa que incluye 15 proyectos de ley, cuatro proyectos de resolución con carácter normativo y diversos asuntos de especial relevancia para el desarrollo del país.



El presidente del Parlamento, Tran Thanh Man, pronunció el discurso de apertura de la sesión, cuya ceremonia fue transmitida en directo por la Voz de Vietnam (VOV) y la Televisión de Vietnam (VTV).



Antes del acto inaugural, los legisladores celebraron una reunión preparatoria, en la que el secretario general Asamblea Nacional y presidente de su Oficina, Le Quang Manh, presentó un informe sobre la revisión, explicación y ajuste del orden del día propuesto para esta primera reunión extraordinaria. Posteriormente, el Parlamento debatió y aprobó el programa mediante votación.



La sesión se desarrollará hasta el 24 de agosto de manera presencial en la sede de la Asamblea Nacional en Hanoi, y estará dividida en dos etapas: del 3 al 13 de agosto y del 19 al 24 de agosto.



Entre los proyectos de ley que serán debatidos y sometidos a aprobación figuran la Ley revisada del Petróleo; la Ley revisada de Mediación Comunitaria; la Ley de Desarrollo Urbano; la Ley revisada sobre Divulgación de Documentos Jurídicos y Educación Legal; la de Prevención de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; la que modifica y complementa varios artículos de diez leyes relacionadas con procedimientos administrativos y condiciones comerciales en los sectores agrícola y medioambiental; y la que modifica y complementa varios artículos de nueve leyes en materia de defensa y seguridad nacional.



También se examinarán la ley que modifica y complementa diversos artículos de la Ley del Banco Estatal de Vietnam, la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la de Instituciones de Crédito; así como la que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Radiofrecuencias, la de Telecomunicaciones, la de Transacciones Electrónicas y la de Transferencia de Tecnología; la que modifica y complementa el artículo 6 y el Anexo IV de la Ley de Inversión, relativos a la lista de sectores y actividades empresariales sujetos a condiciones especiales; y la que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Aduanas.



Asimismo, se debatirán las modificaciones a la Ley de Arquitectura, la Ley sobre Trabajadores Vietnamitas Contratados Temporalmente en el Extranjero, la de Responsabilidad del Estado en Materia de Indemnizaciones y la de Publicaciones.



La legislatura también examinará y aprobará proyectos de resolución sobre mecanismos y políticas especiales para eliminar los obstáculos que enfrentan los proyectos vinculados a la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027 en la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang; una resolución sobre políticas y mecanismos específicos para abordar las infracciones legales relacionadas con el sector económico estatal, el sector privado y las actividades de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital; una resolución sobre mecanismos especiales para resolver las dificultades de los proyectos de energía eólica y solar; y otra que sustituirá la Resolución N.º 96/2019/QH14 relativa a la prevención y el control de la delincuencia, la gestión de las infracciones legales, el funcionamiento de la Fiscalía Popular, los Tribunales Populares y la ejecución de sentencias.



Los siete proyectos de ley que serán presentados en primera lectura incluyen las versiones revisadas del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Negocios Inmobiliarios, la de Tierras, la de Vivienda, la de Organización de los Órganos de Investigación Criminal y una Ley consolidada del Presupuesto del Estado.



La Asamblea Nacional también debatirá y decidirá sobre varias cuestiones estratégicas, entre ellas la política de inversión del proyecto de la Carretera de Circunvalación 5 en la región capital de Hanoi; los ajustes a la política de inversión del ferrocarril Lao Cai-Hanoi-Hai Phong; la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh; asuntos relacionados con el proyecto de la central nuclear de Ninh Thuan; la integración de cuatro programas nacionales prioritarios en un único programa; y cuestiones de personal que son competencia del Parlamento./.