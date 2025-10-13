Inauguran primera Asamblea partidista del Gobierno de Vietnam

Hanoi (VNA) - La primera Asamblea del Comité del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en el Gobierno para el mandato 2025-2030 se inauguró hoy en el Centro Nacional de Convenciones en Hanoi.

El Presídium de la Primera Asamblea del Comité del Partido de Gobierno, período 2025-2030. (Foto: VNA)

El evento reunió a 453 delegados que representan a más de 209.000 militantes de 2.211 organizaciones de base dentro del Comité del Partido del Gobierno. A la ceremonia asistieron importantes figuras como el secretario general del PCV, To Lam; el primer ministro Pham Minh Chinh; el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; y otros líderes y expresidentes del Partido y el Estado.

La Asamblea evalúa los resultados del trabajo del Comité partidista del Gobierno en el período 2020-2025 y establece la orientación y los objetivos para el próximo mandato.

En su discurso de apertura, el primer ministro Pham Minh Chinh, secretario del Comité partidista del Gobierno, expresó su agradecimiento a los líderes anteriores, a los héroes nacionales, a las Madres Heroínas y a la población que ha contribuido al crecimiento del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo destacó la decidida dirección del Partido en la superación de las dificultades globales, especialmente en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

En este período, el Comité partidista del Gobierno se centró en fortalecer la integridad del Partido, avanzar en las reformas y construir una base sólida para el desarrollo del país.

El Gobierno también implementó políticas clave, como la simplificación de la estructura administrativa, la reforma del sistema gubernamental y la promoción de la digitalización.

El premier destacó que, gracias a la unidad del sistema político, Vietnam ha logrado éxitos sobresalientes, estabilizando la macroeconomía y reforzando la defensa y la seguridad nacional.

Minh Chinh afirmó que el período 2025-2030 continuará presentando desafíos, pero también ofrece una oportunidad histórica para el desarrollo rápido y sostenible.

La Asamblea definió su lema de acción: "Unidad, disciplina - Democracia, renovación - Innovación, desarrollo - Cercanía al pueblo, por el pueblo". El Comité partidista del Gobierno continuará innovando, impulsando la ciencia y la tecnología, la digitalización y reforzando la construcción del Partido, con especial atención en la selección de personal capacitado y ético.

El primer ministro instó a los delegados a analizar y discutir soluciones innovadoras, especialmente para mantener la estabilidad económica macroeconómica, impulsar el crecimiento verde, digital y promover sectores clave como la defensa, la seguridad y la diplomacia.

Antes de la inauguración de la Asamblea, los delegados visitaron varias exposiciones, que mostraron los logros más destacados del período 2021-2025, así como los avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, con el objetivo de impulsar el desarrollo del país en la nueva etapa./.