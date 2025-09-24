Inauguran primera Asamblea del Partido de órganos centrales del mandato 2025-2030

Hanoi (VNA)- La primera Asamblea del Partido de los órganos centrales para el período 2025-2030 se inauguró hoy en la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, en Hanoi, con la presencia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, participa en la primera Asamblea del Partido de los órganos centrales para el período 2025-2030. (Fuente: VNA)



El evento contó con la participación de 293 delegados que representan a más de 8.700 militantes provenientes de 14 organizaciones del Partido de los órganos centrales.



Al inaugurar el evento, el miembro del Buró Político, miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV y secretario del Comité del Partido en los órganos centrales, Tran Cam Tu, destacó el significado de la Asamblea, bajo el lema “Unidad - Democracia - Disciplina - Ejemplaridad - Innovación – Desarrollo”.



Detalló que se evaluarán en la cita los logros alcanzados en la implementación de la resolución del mandato 2020-2025 y se establecerán las directrices y tareas para el próximo lustro.



También se debatirán los borradores de los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido y se implementará la decisión del Buró Político sobre los asuntos de personal.

La Asamblea se celebra cuando el país se prepara para entrar a una nueva era de desarrollo, con el objetivo de construir un Comité del Partido transparente, fuerte, ejemplar y completo. De ahí que sea prioridad continuar impulsando la asistencia estratégica y la renovación de los métodos de liderazgo.



El informe político presentado en la cita evalúa el trabajo de construcción del Partido y los logros alcanzados en el período 2020-2025, estableciendo al mismo tiempo las directrices y soluciones para el próximo periodo. Un objetivo clave es aumentar la capacidad de liderazgo, fomentar la creatividad y aplicar la tecnología de la información y la transformación digital en el trabajo del Partido./.