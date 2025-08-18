Inauguran primer Centro Nacional de Datos en Vietnam: motor clave para la transformación digital

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió la ceremonia de inauguración del Centro Nacional de Datos N°1 en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac, en Hanoi, marcando un hito trascendental en el proceso de transformación digital del país.

Acto de inauguración (Foto: VNA)

Organizado por el Ministerio de Seguridad Pública, el evento contó con la presencia de altos dirigentes del Partido, el Gobierno y diversos organismos centrales.

En su discurso, el premier destacó que el Centro Nacional de Datos representa "la voluntad, la inteligencia y la aspiración de Vietnam", al tiempo que consolida las bases para una economía digital, sociedad digital y ciudadanía digital.

Con una superficie de más de 20 hectáreas, el centro está considerado uno de los más grandes del sudeste asiático. Es el primero a nivel nacional que ha obtenido certificaciones internacionales de más alto nivel en términos de seguridad de la información y resiliencia ante desastres.

Está diseñado para operar de manera continua 24/7, con alta estabilidad, capacidad de integración, almacenamiento, análisis y distribución de datos.

Tras cerca de nueve meses de ejecución intensiva, el proyecto fue completado antes del plazo previsto, generando un ahorro de aproximadamente 45,63 millones de dólares para el presupuesto estatal.

El jefe de Gobierno elogió el compromiso del Ministerio de Seguridad Pública y los contratistas involucrados, destacando el espíritu de "solo se habla para hacer, no para retroceder".

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, visita una exposición de productos tecnológicos (Foto: VNA)

Durante la ceremonia, se presentaron 21 plataformas y servicios digitales clave, incluyendo el Portal Nacional de Servicios Públicos, el Sistema de Información para la Dirección del Gobierno, y el Mercado Nacional de Datos, entre otros.

Minh Chinh subrayó que el Centro debe convertirse en el “corazón” de la transformación digital nacional, liderando en la apertura y compartición de datos, y consolidándose como un recurso estratégico para el diseño de políticas públicas, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la seguridad nacional.

En los próximos años, el Gobierno planea continuar con la construcción del Centro Nacional de Datos N°2 y N°3, conforme a la hoja de ruta establecida.

“Con el liderazgo del Partido, el respaldo del Parlamento, el apoyo del pueblo y la expectativa de la Patria, no hay lugar para el retroceso”, concluyó el Primer Ministro./.