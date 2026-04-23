Inauguran nueva versión de Base de datos jurídica nacional. Foto: Pham Kien - VNA

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Khac Dinh, y el viceprimer ministro, Le Tien Chau, asistieron hoy en Hanoi a la inauguración de la nueva versión de la Base de Datos Jurídica Nacional y del Sistema de Información de apoyo a la revisión integral de documentos normativos.



Según el Ministerio de Justicia, en 2015 el Gobierno emitió el Decreto 52/2015/ND-CP sobre la Base de datos jurídica nacional, estableciendo el marco legal para la construcción, gestión, actualización y explotación de un sistema de datos legales unificado a nivel nacional.



Esta base de datos es la fuente oficial de documentos normativos que sirve para la gestión del estado, la difusión del derecho, la investigación, la aplicación y la revisión de normas legales.



Después de más de 10 años de funcionamiento, el sistema ha sido completamente actualizado a una nueva versión con mayor capacidad para procesar y explotar datos, respondiendo a la necesidad de consultas legales en un entorno digital.



La nueva versión ha sido reestructurada detalladamente en cada artículo, inciso y numeral; todos los datos se han estandarizado según los estándares lingüísticos comunes de los sistemas legales avanzados. Como resultado, los textos legales se han convertido en datos estructurados, lo que permite a las máquinas leer, comprender y procesar automáticamente la información.



Lo más destacado del sistema es la aplicación avanzada de inteligencia artificial (IA), que respalda la edición y asegura la calidad de los datos —“Correctos, Completos, Claros y Actualizados”—, al tiempo que incrementa la eficiencia en su explotación y uso.



La Base de datos jurídica nacional permite a los ciudadanos y las empresas consultar documentos de manera visual, con enlaces multidimensionales, y seguir los cambios en las normativas a lo largo del tiempo, contribuyendo a garantizar la transparencia y la accesibilidad del sistema legal vietnamita.



Para las instituciones estatales, el sistema apoya la gestión de documentos, la redacción, la revisión, la sistematización de los textos, la difusión y la educación legal, así como las actividades relacionadas con la implementación de las leyes.



Sobre la base de datos estandarizada, el sistema se ha definido como un componente esencial de la plataforma digital de leyes de Vietnam, siendo también la infraestructura de datos clave para la revisión completa de normas legales en todo el país.



En la próxima fase, el sistema se desarrollará sobre 5 pilares estratégicos, incluida la digitalización completa del ciclo de vida de los textos legales; construcción de un ecosistema para la conexión y el intercambio de datos legales; aplicación de la IA en el análisis y la alerta legal; creación de grandes datos sobre las leyes nacionales; y el desarrollo del conocimiento legal digital para toda la sociedad.



A partir del 23 de abril de 2026, la nueva versión de la Base de datos jurídica nacional comenzará a operar oficialmente en la dirección: vbpl.vn.



Ese mismo día, se llevó a cabo una conferencia de capacitación sobre la implementación de la revisión total del sistema de normas legales, con una modalidad presencial combinada con en línea, desde el nivel central hasta los municipios, para garantizar una comprensión unificada, métodos y una ejecución eficiente en todo el país./.